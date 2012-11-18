Diyabet Çocuklukta Başlıyor

Konferansta diyabet hastalığına yönelik bilgi veren ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kendirci, "Hastalıkla ilgili önleme çalışmaları, erken tanı çalışmaları yürüyor. Bu çalışmalar devletin yürüttüğü çalışmalardır. Çalışmalara sizler de destek verebilirsiniz. Çalışmaları eleştirip bazı taleplerde bulunabilirsiniz. Her bir hastanın tanı konulduktan sonra tedavisi başlıyor" ifadelerinde bulundu.



İnsülinin doğru kullanılması gerektiğini belirten Kendirci, "Hastalıkta düzenli diyet yapılması gerekir. Günümüzde insülin tedavisi tedavinin temelini oluşturuyor. Tüm dünyada bugün diyabetlerin buluştuğu gündür" diye konuştu.



Diyabet hastalığının tanısının ve tedavisinin tarihine de değinen Kendirci, "Diyabet, 1900'lü yıllarda idrardaki şekerden tespit ediliyordu. Daha sonraları şeker tespit cihazı çıktı. İlaç olarak 1922 yılında insülin keşfedildi. 1972 yılından itibaren pompa yaygınlaştı. Son yıllarda yapay pankreas gündemde" şeklinde konuştu.



Diyabetin genellikle çocuk yaşlarda başladığını ifade eden Kendirci, "Diyabet çoğunlukla ergenlik dönemde başlar. Artık günümüzde bebeklerde bile görmeye başladık. Diyabet her yaşta görülebilir. Bize 14 yaşlardaki çocuklar, daha çok başvuru yapıyor. Diyabet irsi bir hastalık da değildir" ifadelerini kullandı.



Konferans, Kendirci'nin konuşması ile devam etti.

