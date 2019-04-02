“Diyet sözcüğü eski Yunan’da yaşam tarzı anlamına geliyor” diyen Büyükdereci, ”Kökeni eski Yunanca’ya dayanan “diaita” kelimesinden türeyen diyet sözcüğünü özellikle son yıllarda çok daha sık duyar olduk. Günümüzde popüler olan tek tip beslenme, düşük kalorili diyetler, şok diyetlerin aksine; “diyet” sözcüğü eski Yunan’da “yaşam tarzı” anlamına geliyor. Aslında bizde oluşturulan “diyet yapmak aç kalmaktır” algısı kelimenin asıl anlamı ile çürütülmüş oluyor “ ifadelerini kullandı.



Uzun süre aç kalmak metabolizmayı yavaşlatıyor !

Sağlıklı ara öğünlere yer verilmesine dikkar çeken Büyükdereci, “Ara öğünler diyet programlarında açlık kontrolü, metabolizmanın yeterli ve etkili çalışması ve yağ oranının azalması açısından hayati önem taşır. Uzun süreli açlık durumunda metabolizma hızı düşer, kilo kontrolü zorlaşır. Diyette mutlaka sağlıklı ara öğünlere yer verilmeli, 3-4 saatten fazla aç kalınmamalıdır“ dedi.



Düşük kalorili diyetler kilo vermede etkili değil

“Diyet yapmak aç kalmak değildir “ diyen Büyükdereci ifadelerine şöyle devam etti,

“Düşünülenin aksine diyet yapma süreci çok düşük kaloriler almak, bazı besin gruplarını tamamen sınırlamak ve aç kalmak değildir. Bazal metabolizma hızının altında alınan kaloriler yağ kaybını ve kilo yönetimini olumsuz etkiler. Bunun yanı sıra düşük kalorili beslenildiğinde gereken vitamin-mineral, posa ve besin öğesi yeterliliği de sağlanamaz.“



Önemli olan dengeli beslenmek !

Tek tip beslenmenin risk taşıdığına değinen Büyükdereci, “Gün içerisinde dört ana besin grubundan mutlaka yeterli oranda tüketmek gerekiyor. Her besin grubundan çeşitli ve yeterli şekilde tüketmek kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Bazı besin gruplarını tamamen sınırlamak, tek tip beslenmek sağlık açısından risk teşkil ediyor ve metabolizmayı yavaşlatıyor “ dedi.



Sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Büyükdereci, “Unutmayın, aç kalarak diyet yapma kavramı yerini “sağlıklı beslenme” kavramına bıraktı. Düşük kalorili diyetlerden, uzun süreli aç kalmaktan ve tek tip beslenmekten kaçının ! Çeşitli, dengeli ve porsiyon kontrollü beslenin, hem bedeninizi hem ruhunuzu doyurun“ dedi.

