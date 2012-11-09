Doktora Hapis Cezası

Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık M.G. ve davacı H.Ö. ve avukatları hazır bulundu. 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada M.G. ‘evrakta sahtecilik yapmak’ suçundan yargılandı.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu sanık 2 yıl 6 ay hapis cezası ile çarptırıldı. Sanık M.G. duruşmadan tutuksuz olarak ayrılırken temyize başvurmaması halinde hapis edileceği öğrenildi. (iha)

