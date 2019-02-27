Dondurulan Yumurta Ve Spermle Bebek Umudu Anne-baba olabilecek yaştaki evli çiftler pek çok nedene bağlı olarak çocuk hayallerini erteleyebiliyor. Özel tekniklerle toplanarak dondurulan yumurta ve spermler ise yıllar sonra laboratuvar ortamında embriyoya dönüştürülerek, bebek sahibi olmak isteyen çiftlere umut oluyor. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Merkezi’nden Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, yumurta ve sperm dondurma işlemleri hakkında bilgi verdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:45