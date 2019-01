“Dört Temel Besin Her Yaşta Tüketilmeli”

Bebeklikten okul çağına, ergenlikten yetişkinlik ve yaşlılık dönemine kadar her yaşta tüketilen gıdalar, dengeli ve sağlıklı beslenmede önemli bir rol üstleniyor. Tüketilen miktarlar ve çeşitleri yaşa, cinsiyete ve sağlık durumuna göre değişiklik ve çeşitlilik gösterse de 4 ana besin grubu beslenmede mutlaka yer alması gerekenler arasında. Dengeli Beslen Harekete Geç Kampanyası’na rehberlik eden Uzman Diyetisyen Olcay Barış, bu besinleri ekmek ve tahıl grubu, sebze ve meyve grubu, et grubu ve süt grubu olarak açıkladı.



Kahvaltının gece uzun süren açlık sonrası beynin ihtiyacı olan enerjiyi verdiğini hatırlatan Uzman Diyetisyen Olcay Barış, yetişkinlerin her gün tüketmesi gereken dengeli ve sağlıklı besinleri şöyle sıraladı: ''Kahvaltıda tüketeceğimiz tam buğday-çavdar ekmeği, peynir, zeytin, yumurta, pekmez, mevsim sebzeleri gün içinde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlamada büyük rol oynar. Öğlen veya akşam ise ızgara tavuk, et gibi protein kaynaklı besinler, pişmiş sebze ve yanında mevsim yeşillikleri ve yoğurt-ayran ile beraber 4 ana besin grubunu oluşturur. Ara öğünlerde tüketeceğimiz kavrulmamış fındık, ceviz, badem yanında kuru veya taze meyveler oldukça ideal takviyeler olacaktır''.



''Bebeklik Dönemi: Beslenme alışkanlıkları bu yaşlarda ediniliyor''

4 temel besin grubundan gıdaların her yaşta tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Barış, bebeklikten yaşlılığa kadar sağlıklı beslenmede dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti.

Uzm. Dyt. Barış sözlerine şöyle devam etti ''İlk yıl kadar hızlı olmasa da büyümenin devam ettiği 1-3 yaş arası yıllarda pipet yardımıyla içme ve kaşıkla yeme gibi beceriler edinen çocuklar yemek seçmeye başlarlar. Gıdalarla ilgili deneyimlerin, ek gıda tüketiminin ilerleyen yaşlardaki beslenme alışkanlıkları açısından büyük etkisi vardır. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının temelleri bu yıllarda atılır. Öğünlerin hızlı bir şekilde geçiştirilmemesi, beslenme sırasında sessiz ve huzurlu bir ortam oluşturulması gıdalara karşı sağlıklı bir tavır sürdürülmesine yardımcı olur''.



''Okul Çağı Dönemi: Düzenli öğünler ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketmeli''

Okul çağı döneminde beslenmeye değinen Uzm. Dyt. Barış, ''Okul çağı çocuklar, büyüme ve gelişmelerinin sağlıklı yönle ilerlemesi adına karbonhidrat açısından zengin gıdalar, sebze ve meyveler, süt ürünleri, tavuk, balık, yağsız et, yumurta, bakliyat ve yemişlerden oluşan düzenli öğünler ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketmeli. Çocuk beslenmesinde çeşitlilik önemli. Su dışında süt, sütlü içecekler, taze sıkılmış meyve suları gibi diğer sıvı kaynaklarının ihmal edilmemesi gerekir'' şeklinde konuştu.



''Ergenlik Dönemi: Protein alımı çok önemli''

Ergenlik döneminde protein alımına dikkat çeken Dengeli Beslen Harekete Geç Kampanyası’na rehberlik eden Uzm. Dyt. Barış,''Ergen bireylerin beslenme ihtiyaçları birbirinden oldukça farklı olsa da bu dönemde yetersiz alım riski olan besin öğeleri demir ve kalsiyumdur. Ergenler büyüme sırasında artan kan ve kas hacmi nedeniyle bol miktarda demire ihtiyaç duyabilirler. Kasların artışı erkeklerde kızlara göre daha fazladır. Kızlarda ise demir ihtiyacının artmasının en önemli sebebi adet döneminin başlamasıdır. Vücutta yeni dokuların yapımı, var olanların sağlığının devamı ve onarımı için proteinler, hayati önem taşıyor. Demir ihtiyacının bu dönemde hem kaliteli protein, hem düşük yağ, hem de vitamin-mineral içeriği nedeniyle en iyi kaynakların başında gelen beyaz et, balık, yağsız et, yanında bakliyat, koyu yeşil sebze, kuru yemiş, demir yönünden zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrek ve diğer tahıl ürünlerinin tüketimi ile karşılanabilir'' diye konuştu.



''Yetişkinlik Dönemi: İdeal kiloyu korumaya dikkat edilmeli''

Yetişkinlik döneminde ideal kiloyu korumak için nelerin yapılması gerektiği konuda bilgilendiren Uzm. Dyt. Barış, ''Yetişkinlik döneminde beslenmenin amacı; vücudun bakım ve onarımının sağlanması, gerektiği kadar enerji alınarak vücudun ideal kilosunun korunmasına odaklanıyor. Bu dönemde patates, pirinç, makarna gibi nişasta içeren yiyecekler, bol miktarda sebze ve meyve ile bir miktar tavuk, balık et ve bakliyat gibi protein içeren besinlerin birlikte tüketilmesi gerekir'' açıklamasında bulundu.



''Yaşlılık Dönemi: Dengeli ve zengin bir beslenme programı uygulanmalı''

Yaşlılık döneminde dengeli ve zengin beslenme programlarına dikkat çeken Uzm. Dyt. Barış, ''Yaşlı insanlar azalan aktivite miktarları ve yavaşlayan metabolizmaları nedeniyle bir yetişkine göre daha az kaloriye ihtiyaç duyarlar. Kalori ihtiyacındaki bu düşüş nedeniyle orta yaşın üzerindeki bir insan dengeli ve besin öğeleri açısından zengin bir beslenme programı uygulamalıdır. Uygulanan diyet tavuk, balık, et, süt ürünleri, sebze ve meyveye ağırlık vermelidir. Beslenmedeki lif miktarı bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi amacıyla artırılmalıdır. Aynı şekilde günlük olarak tüketilecek 8-10 bardak kadar su ve kefir bağırsak hareketlerini iyileştirecektir'' ifadelerini kullandı.