“Dünya Sağlık Haftası” Eğitim Programı ile Kutlandı

12 Nisan 2019 tarihinde Kayseri Devlet Hastanesi Konferans salonunda gerçekleşen programa, Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Yardımcısı Tuncay Acar, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Başkan Yardımcılar Dr. Deniz Güney, Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca ve hastane müdürleri katıldı.







Sosyal Güvenlik Kurum Şeflerinden Burak Kartal “Genel Sağlık Sigortası”, Hüseyin Ilgaz ise “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları” hakkında sunumlarını gerçekleştirdikleri programın sonunda açıklamalarda bulunan Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Yardımcısı Tuncay Acar; “İl Sağlık Müdürlüğümüzün nazik davetine icabet ederek ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalıklarını içine alan kısa vadeli sigorta kollarını ile alakalı bilgiler verdik. Eğitimin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Bu konuda bizlere sunum imkanı sunan İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ye teşekkür ediyoruz” dedi.







İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ise; “Bugün Dünya Sağlık Haftası münasebeti ile bir etkinlik düzenlendik. Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazaları Hakkında il Sağlık Müdürlüğümüz ve hastanelerde çalışan idarecilerimize bilgilendirmelerde bulunduk. Bu bilgilendirmeler için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden yardım istedik ve onlarda talebimizi geri çevirmediler. Bize burada çok kıymetli bilgiler verdiler. İnteraktif olarak geçen bu eğitim toplantısının çok verimli olduğu kanaatindeyim. Kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sunum ve açıklamaların ardından İl Sağlık Müdürlüğü Başkanları Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ve Mesut Akdeniz eğitim programına verdikleri destekten dolayı Sosyal Güvenlik Kurum Şeflerinden Burak Kartal ve Hüseyin Ilgaz’a teşekkür belgesi verdi.

