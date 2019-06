Dünyanın ilk tıp fakültesinde ‘Sağlık Turizmi’ Çalıştayı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kız kardeşi Gevher Nesibe’nin vasiyeti üzerine 1204 yılında inşa ettirilen Gevher Nesibe Medresesi’nde başladı. Çalıştaya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti Kayseri Milletvekillleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve davetliler katıldı.







Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Dünyada rakamlara baktığımız zaman medikal turizm alanında 150 milyar dolar, sağlık turizminin diğer alanlarında 150 milyar dolar olmak üzere toplam 300 milyar dolarlık bir sağlık turizmi potansiyeli var. Biz ülke olarak bu paydan 2019 yılında hedeflediğimiz rakam 2.5-3 milyar dolar arasındadır. Cumhurbaşkanımızın sağlık turizmine yönelik talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarla da inşallah 2020 hedefimiz olan 5 milyar dolara da hep beraber ulaşacağız. Bunun için çalışıp çaba göstereceğiz. Kayseri’mizin çok güzel başarı hikayeleri var. Biz inşallah turizmin birçok alanında da bu başarı hikayelerini hep birlikte yeni başarı hikayelerini yazacağız. Turizm alanında önemli çalışmalar yapıyoruz. Sağlık turizmi alanında da özellikle üniversite hastanemizin, şehir hastanemizin ve özel hastanelerimizin çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir” dedi.







Kayseri’miz, bu devasa turizm pastasından yer alamıyor

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, “2 gün sürecek olan açılışı için seçilen mekan oldukça anlamlı olmuştur. Sadece bu mekan dolayısıyla Kayseri yaklaşık 10 yıldır dillendirilen sağlık turizminden yeterince pay almalıdır. Hepimizin bildiği gibi içerisinde bulunduğumuz yaklaşık 815 yıllık bu tarihi mekan dünyanın ilk tıp fakültesi olarak kabul edilir. Bu tarihi mekan dünyanın ilk tıp fakültesi ve dünyanın ilk ruh sağlığı hastanesi olarak Birleşmiş Milletler nezdinde 50 yıl önce tescilini yaptıran Kayseri sevdalısı merhum Prof. Dr. İhsan Doğramacı hocamız ile bu medresenin yapılması için vasiyette bulunan Gevher Nesibe sultanı rahmetle anıyorum. Dünyada ticaretin şekli hızla değişiyor. Artık hemen her alanda dedelerimizden kalma usuller ile ticaret yapabilmemiz ve ayakta kalabilmemiz mümkün değil. 2018 rakamlarına göre ülkemize 40 milyon yabancı turist gelmiş. Buna yabancı ülkelerde çalışan Türk asıllı vatandaşlarımızı da dahil ettiğimizde bu rakam 46 milyonu bulmuş. Geçtiğimiz yıl turizm gelirimiz 30 milyar dolara ulaşmış, ülkemiz turist sayısı ile dünyada 14’üncü, turizm geliri itibariyle de 8’inci sırada yer almıştır. Çok sayıda tarihi ve doğal güzelliğe sahip olan Kayseri’miz, bu devasa turizm pastasından yer alamıyor” diye konuştu.





Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “6 bin yıllık geçmişe sahip Kayseri sanayi, ticaret, eğitim ve kültür şehri olduğu gibi turizmde de önemli avantajlara sahip şehirler arasında yer almaktadır. Erciyes Dağı gibi önemli bir kış turizm merkezine sahip Kayseri, kültür ve doğa turizmi ile tercih edilebildiği gibi aynı zamanda son dönemlerde de özellikle sağlık turizminde yıldızı parlayan şehirler içerisindedir. Sadece bulunduğu ile değil, tüm komşu ve hatta bölge illere hizmet veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerimiz yanında modern bir Şehir Hastanemiz ve çok sayıda özel hastanesi, Kayseri’nin adeta bir sağlık üssü haline getirmiştir” ifadelerini kullandı.







Türkiye’nin ekonomik olarak bir şekilde sıçrayacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu, “Türkiye bir şekilde ekonomik olarak sıçrayacak. Bu ara sıçrama dönemini hizmet sektörü ile yapacak. Sağlık da bu hizmet sektöründe başrolü oynayacak bir alandır. Bugün işaret fişeğinin buradan atıldığını görüyorum. Dünyada sağlık turizmi, son 15 yılda hızla gelişmektedir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısının 20 milyonu aşmış olduğu bilinmektedir. Yıllık yaklaşık olarak 150 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmıştır. Termal turizm, medikal turizm, yaşlı ve engelli turizminde seyahat edenlerin sayısı ve bu alanda dönen ciro tam olarak bilinmemekle birlikte medikal turizmden çok daha üst sıralarda olduğu öngörülmektedir. Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde ok önemli bir yer almaktadır” şeklinde konuştu.







Kayseri’mizi bacasız sanayi ile birlikte anılmasını sağlamak bizim önceliklerinin arasında olacağını dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Seçim öncesi yapmış olduğumuz vaatleri birer birer hayata geçirmek amacıyla projelerimizi ortaya koyuyoruz. Bunlardan en önemlisi sağlık turizmi konusunda doktor bir belediye başkanı olarak gerekli çalışmalar yapacağımızı, Kayseri’mizin sağlık alanında hak ettiği imkanlarını dünyayla paylaşmayı, onunda getirisi ile hem Kayseri’ye hem de ülkemize kazanım sağlamayı amaçladığımızı hep söylemiştik. Kayseri’yi sadece Kayseri’den ibaret görmemek gerekir. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış ama Kapadokya Krallığı’nın merkezi olan bu güzel şehrimiz Kozaklı’nın kaplıcalarını, Yeşilhisar’ın içmecelerini yanına almak suretiyle kendi bölgemizdeki değerlerimizle birlikte sağlık alanında en güzel çalışmaları yapacağına hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sadece sağlıkla ilgili değil, paket anlayışı içerisinde kayak turizmimizi, kültür turizmimizi, yayla turizmimizi ve sportif alandaki imkanlarımızı kullanacağız. Bu çalışmaları yaparken ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile sanayinin ve ticaretin merkezi olan Kayseri’mizi bacasız sanayi ile birlikte anılmasını sağlamak bizim önceliklerimiz arasında olacak” şeklinde konuştu.







Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de, “Ülkemiz sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıkta dünya standartlarını hızlı ve etkin bir şekilde yakalamış, nitelikli insan kaynakları, rekabetçi fiyat avantajı, ileri teknoloji kullanımı ve uluslararası standartlarda kanıta dayalı hizmet sunumu ile dünyanın önde gelen sağlık üslerinden biri haline gelmiştir. Artık sadece Türkiye vatandaşları değil, yüzbinlerce uluslararası hastada yüksek kalitede sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi tercih etmektedir” dedi.