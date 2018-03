E- Reçetede Bazı Aksaklıklar Var

Eczacının yükünü hafifletmesi noktasında avantajlarının olduğunu belirten Özçavuşoğlu, “Kağıt sıkıntısından kurtuluyorsunuz. Eczacılarımızın reçete teslimlerinde çok sık yaşadığımız bir argüman olan reçetelerin kaybolması, eczanede unutulması gibi problemleri çözecek bir olgudur. Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti olarak sonuna kadar desteklediğimiz bir sistem.” dedi.

Ancak Medula ilgili çok ciddi sorunların olduğuna dikkat çeken Özçavuşoğlu, “Özellikle Medula sisteminin son 1-2 aylık performansı oldukça kötü. Bir hafta boyunca kapalı olduğu bir dönemi de yaşadık. Bu dönemlerde içinde eczacılarımız e-reçeteyle karşılaştığı anda, önceden manuel reçete olduğu dönemlerde, hastaların reçeteleri elimizde olduğu için ilaçlarını bir şekilde inisiyatif kullanarak verme şansımız oluyordu. Şu an elektronik reçete döneminde Sağlık Bakanlığı'nın bir önceki genelgesinde yayınladığı tamamen e-reçeteye geçene kadar manuel reçete kağıt ortamında bastırılacak genelgesi çok şükür ki var. Bu da yalnız aile hekimleri için geçerli. E-reçetenin temelinde şu var. Bir tane e-reçete şifresi var ve bir de T.C. kimlik numarası var. Hasta bu iki numarayla eczaneye müracaat edecek. Eczane bilgi sisteminden, medula sisteminden bu reçeteyi çağırdığı zaman reçetenin içeriğini görme şansı olacak. Medula sisteminin bu kadar yoğun çalışmadığı bir dönem içerisinde karşılaşacağımız bu içeriğini görememe sorunu oldukça büyük problem. Hem halkımız açısından ciddi problemler oluşturacak hem de eczacıyla vatandaş arasındaki diyalog açısından ciddi sorunlar oluşturacak. Bizim arzumuz çok sağlam alt yapısı olan medula sistemi oluştuktan sonra e-reçeteye tam anlamıyla geçişti. Fakat SGK ve Çalışma Bakanlığı bu konuyla alakalı bir olmazsa olmaz boyut oluşturdu. Böyle bir dayatmayla karşı karşıyayız. Ümit ediyoruz ki, medula sistemi sorunsuz çalışır. Halkımız ve eczacılarımız sorunsuz hizmet alıp verir. Bugüne kadar ümitlerimiz boşa çıktı.” ifadelerini kullandı.

Medula'nın muhasebe otomasyon sistemi denen sistemi son dönemdeki en büyük sıkıntılardan bir diğeri olduğunu belirten Özçavuşoğlu, “MOSİP (Muhasebe Otomasyon Sistemi Projesi) denen sistem çok sık çökme yaşıyor. Bu çöküntüler, yazılımsal sıkıntılar ve Mamak'taki bilgi işlem merkezindeki sıkıntılar o karışık ağın düzene girmediği yapıda medula sisteminin sağlıklı çalışacağını çok ümit edemiyoruz. Biz SGK'nın ilgili bürokratlarıyla konuyu paylaştığımızda medulanın sorunsuz çalışacağı bir dönem için sadece Batıkent'teki teknoloji merkezinin bitmesini hedef gösteriyorlar. Bu da en yakın tarih 2 yıl sonrası. Yani önümüzde çileli 2 yıl var diyebilirim.” şeklinde konuştu.

Özçavuşoülu, e-reçeteyle gelen kolaylıkları ise şöyle ifade etti:

“Küpür kesmekten kurtulduk. Kare kod sistemine geçtik. Türk Eczacılar Birliği bu konuda çok eleştirildi ama biz başından beri kare kod ve ilaç takip sistemini destekledik ve bu da doğru oldu. Şu an eczacılar küpür kesme derdinden kurtuldu. Eczacılar terzilik yapıyor gibi ellerinde çeşit çeşit makaslar, kaybolan kupürler, bunların getirdiği maddi zararlar bir sürü sıkıntıları vardı ama şu an kupür kesmekten kurtulduk. E-reçeteyle de kağıt sıkıntısından kurtulacağız. Bu bizim için oldukça ideal bir şey ama alt yapısı, doktorun kullandığı aile hekimliği ve yazılım programları sağlıklı çalışacak. Bu üç argümanın optimum seviyede çalışması halinde e-reçete son derece ideal fakat ülkemizin gerçeklerinin unutmamak lazım. Hala ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet kesintileri yaşanabiliyor. Yazılım programlarının güncellenmesiyle ilgili hastanelerin ve programları kullanan doktorların sorunları hala devam ediyor. Ümit ediyorum bu sorunların aşıldığı güzel bir e-reçete uygulaması dönemi olur ama ilk başta biraz sıkıntılar yaşanacağını da açıkçası öngörüyoruz.”