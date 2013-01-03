Eczacılar E-Reçeteyi Destekliyor

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ulutaş, “Bilindiği üzere SGK’nın e-reçete uygulaması etelendi. Bu konu ile ilgili paydaşların ortak mutabakatı olmadan tarih vermek bir takım sıkıntılara yol açabiliyor” diye konuştu. Ulutaş, uygulamaya geçişin 15 Ocak tarihine ertelenmesinin yaşanacak olan kaosu da ertelediğini belirterek, “ Türk Eczacılar Birliği, Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın ortak bir kararı ile bu sistem daha sağlıklı çalışacaktır. Sağlık Bakanlığı’na ait tesislerde e-reçete yazımı tamamiyle hayata geçmeden SGK’nın bu uygulamaya geçmesi sıkıntı doğurur.

15 Ocak’ta umuyoruz ki Sağlık Bakanlığı hazırlıkları tamamlar ve doğru bir şekilde uygulamaya geçilir. Yine biz gözlemlerimizde hazır olmadığına inanırsak bu kurumların, yeniden ertelenmesi ile ilgili açıklama yapabiliriz. Eczacılar olarak e-reçete sistemini destekliyoruz. Sorunsuz bir medula sistemi ile bu uygulamaya geçilmeli. Maalesef yine bu gün medula sistemi çalışmadı. Çalışmayan bir program ile sistemi ayakta tutturmak kolay değil. Bu uygulama ile doktorlar ve eczacılar vatandaşa sorunsuz bir şekilde daha kolay hizmet verebilir” diye konuştu.