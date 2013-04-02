Ekşimeyen Yoğurttan Uzak Durun

Her yıl Nisan ayının ilk haftasının Kanserle Savaş Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Prof Dr. M. Akif Özdemir, Prof. Dr. Metin Özkan ve Prof. Dr. Bünyamin Kaplan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kanserin değişime uğramış hücre serilerinin çoğalması, yayılımı ve tüm organizmayı harap etmesiyle giden bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. M. Akif Özdemir, “Kanser hücreleri çok hücreli organizmaların inşa ve idamesi için gerekli ana kural ve davranışların çoğunu yıkarak ölümüne yol açar” diye konuştu.

Prof. Dr. M. Akif Özdemir, “Bu hafta nedeniyle bir kez daha bazı tedbirler alınarak gelecek 20 yıllık bir zaman diliminde oluşabilecek kanserlerin en az yüzde 25 oranında azaltılabileceğini vurgulayalım. Öncelikle alkol, sigara ve benzeri bütün kötü alışkanlıklardan kaçınmak lazım. Vücudun zinde ve formda kalmasını amaçlayan aktif yaşam tarzi benimseyerek mümkün olduğunca şişmanlamamak gerekir. Sağlıklı yaşanabilir çevre bilinci yaygınlaştırılarak, kanser yapıcı olduğu biline çevresel etkenlerden, doğal olmayan gıdalardan uzak durulmalı. Ekşimeyen yoğurttan ve kesilmeyen sütten tüketilmemeli” ifadesinde bulundu.