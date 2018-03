Elektronik Sigaralara Dikkat!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Apaydın, Türkiye'de elektronik sigaranın satışının yasaklandığını söyledi. Elektronik sigaranın ölümcül sonuçlar doğuracağını söyleyen uzman doktor Apaydın, elektronik sigara içerisindeki maddenin 'böcek zehri' olarak ithal edildiğini bildirdi. Apaydın, vatandaşları uyararak elektronik sigaranın sigarayı bırakmaya yardımcı olmayacağını ifade etti.

Elektronik sigaranın 2008 yılında 'böcek zehri' adı altında ithal edildiğini aktaran Apaydın, "Bu ürün 2008 yılında ülkemizdeki tütün kontrol programı uygulanmaya başlandığında bazı ithalatçı firmalar tarafından Sağlık Bakanlığından değil, Tarım Bakanlığından ''böcek zehri'' adı ile ruhsat alınarak ithal edilen bir üründü. İthalatçı firmaların aldıkları eski resmi ruhsat üzerinden mi ithalat yaptıklarını yoksa birileri tarafından özellikle Çin’den konteynır içerisinde oyuncak ya da çeşitli malzemeler adı altında ithal edilip buralarda piyasaya sürüldüğünü bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Elektronik sigaranın ne kadar nikotin içerdiğinin bilinmediğini söyleyen Apaydın, "Elektronik sigaraların içerisindeki nikotin kartuşlarının ne kadar nikotin içerdiğini kimse bilmiyor. Her nefeste ne kadar nikotin alındığını kimse bilmiyor. Bu ürün sigara bırakma tedavisinde kullanılan bir ürün değil, bu konu üzerine yapılan herhangi bir çalışma da yok. Sigarayı bırakma tedavisinde nikotin ürünlerini kullanıyoruz ama kullandığımız ürünler, yapılan çalışmalar neticesinde, günlük ne kadar alındığı öncesinden bilinen ve hesaplanan buna göre kullanılan ürünlerdir" diye konuştu.

Nikotinin bazı hastalıkları tetiklediğini belirten Apaydın, "Nikotin içeren ürünler özellikle yeni kalp krizi geçirmiş hastalarda, damar tıkanıklığı olan hastalarda ve beyin damar tıkanıklığı olan hastalarda, bunun dışında gebelerde kesinlikle kullanılmaz. Nikotin bu hastalıkları tetikler. Elektronik sigara içerisindeki nikotinin insanların varsa bu hastalıklarını tetikleyip kapalı mekanda cebinden çıkarıp derin derin soluk alması esnasında her an karşımıza böyle bir istenilmeyen olay çıkarabilecek ürünlerdir" ifadelerinde bulundu.

Elektronik sigaranın sigara bırakma tedavisinde kullanılmadığını dile getiren Apaydın, "Elektronik sigara; sigara bırakma tedavisinde kullanmadığımız, tavsiye etmediğimiz, sonuçları üzücü olabilecek ve Sağlık Bakanlığından ruhsatı olmayan ve Sağlık Bakanlığının 2008 yılında yayınladığı genelge ile ülkede pazarlanması, bulundurulması yasaklanmış bir üründür" dedi.

Apaydın, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara hatırlatmada bulunarak, "Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza, bilimsel olarak araştırmalarda bulunan sigara bırakma merkezlerine başvuru yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde tedavi olmaları daha doğru olacaktır. Aksi takdirde sigara bırakmada başarısız olabilecekleri gibi, insanların hayatlarına mal olacak kötü sonuçlarla karşı karşıya gelinebilir" açıklamasında bulundu.