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En çok kullanılan grip ilacı toplatılıyor

Theraflu Forte Tablet isimli ilacın K0984 serisi toplatılıyor.

En çok kullanılan grip ilacı toplatılıyor
Sağlık Bakanlığı, grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan 'Theraflu Forte Tablet' isimli ilacın 'K0984' serisi için 2'nci sınıf B düzeyine çekme kararı aldı.

Üretici ilaç firması tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu ilacın K0984 serisi için 'kapalı blister içerisindeki tablet üzerinde nokta şeklinde bir siyahlık' tesbit edilmesi nedeniyle 2. Sınıf B düzeyine çekme kararı verdiğini bildirdi. Açıklamada eczanelerin ve ilaç depolarıyla diğer sağlık kuruluşlarının, İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) satılamaz konumunda olan K0984 Serisindeki Theraflu Fort Tablet adlı ilacı ilgili ilaç firmasına en kısa sürede iade etmeleri istendi.

K0984 serisi için geri çekme işlemi yapılan Theraflu Forte Tablet adlı ilaç, grip ve soğuk algınlığına bağlı ateş ve nezlenin semptomatik tedavisinde kullanılıyor.
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