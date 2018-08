En Faydalı 6 Yaz Meyvesi

Meyveler, vücut için gerekli karbonhidrat, vitamin ve mineralleri içeren önemli bir besin grubudur. Yaz ayları meyveler açısından çok çeşitlidir. İster ana öğünde ister ara öğünlerde kullanılacak yaz meyveleri pek çok hastalığa karşı da koruyucu olur. Yaz meyveleri yaşlanmadan, kansere, sindirim rahatsızlıklarından, kalp hastalıklarına kadar birçok soruna şifa niteliğindedir. Aynı zamanda düşük kalorili olmalarıyla diyetlerin vazgeçilmezi olan yaz meyvelerini şöyle sıralayabiliriz:

Kırmızı erik hem tok tutuyor hem gençleştiriyor

Kırmızı erik içerdiği anti-aging etkisi sayesinde yaşlanmaya savaş açmaktadır. Kırmızı erik, vücudun yeniden yapılanması açısından çok iyi bir destekçidir. Özellikle de diyeti spor ile destekleyenlerde kırmızı eriğin etkisi çok fazladır. Kırmızı erik lif açısından çok zengin olduğu ve kan şekerini düzenlemeye yardım ettiği için diyet listelerinde mutlaka bulundurulmalıdır. İçinde bağırsakları çalıştırmaya yarayan maddeler bulunan kırmızı erik kabızlık sorunlarında mutlaka önerilir. Bunun yanında serbest radikallerle savaşma özelliğindeki kırmızı erik özellikle meme, bağırsak, pankreas, mide kanserlerinden korumaktadır. Lif oranı yüksek olan kırmızı erik tok tutucu özelliğe de sahip olduğu için, diyet yapanlar listelerinde kırmızı eriğe yer vermelidir.

Kayısıdan gözlere tam destek

Kabızlık, küçük büyük pek çok kişinin yaşam kalitesini düşüren önemli bir sağlık sorunudur. Kabızlığın en doğal çözümlerinden birisi de kayısı yemekten geçer. Kayısının içinde bulunan pektin, lif ve selüloz kolon sağlığını desteklemekle birlikte, bağırsakların çok iyi çalışmasını sağlamaktadır. Görme sorunları yaşamak istemeyen, varsa bu sorunları en aza indirebilmek isteyenlerin A, C ve E vitaminleri açısından zengin beslenmeleri gerekir. Sarı ve turuncu meyvelerde beta karoten bulunur. Beta karoten zengini meyvelerden biri de kayısıdır. Çocuklarda ve ileri yaşlarda karşılaşılan görme kayıplarının önüne geçebilmenin en doğal yolu düzenli olarak kayısı yemekten geçer. Kayısı tüketimi sayesinde gece körlüğü, katarakt ve göz dejenerasyonları önlenebilmektedir. Kayısı, potasyum ve beta karoten içeriği sayesinde kalbin dostudur.

Yağ yakımını hızlandıran karpuz

Karpuz kilo verme programlarında yardımcı olmakla birlikte yağ yakımını da hızlandırır. Ayrıca vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlamakta ve kalp damar sağlığında koruyucu olmaktadır. Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16'sını karşılar. Karpuzun içinde kas, kemik, kalp ve damar sağlığı için çok değerli olan "likopen" adlı madde vardır. Kırmızı meyvelere rengini veren, domatesi ve karpuzu bu kadar değerli yapan likopen, başta prostat kanseri olmak üzere tüm kanser türlerine yakalanma riskini, kemik erimesi, kas kaybı gibi sağlık sorunları riskini önemli ölçüde azaltmasıyla bilinir. Ayrıca karpuz tatlı krizlerini atlatmaya yardım edebilir.



Hamile kalmayı kolaylaştıran kavun

A, B ve C vitaminleri ile sodyum, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve alfa-beta karotenlerini zengin miktarda içeren kavun, folat deposudur. Folat hamile kalmak isteyenlere ve hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi için anne adaylarına verilir. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak kavun tüketmek doğurganlığı artırmaya da yardım etmektedir. Kavun ayrıca hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi ve bebeğin sağlıklı doğmasını da sağlamakla beraber hormonları da dengeler.

Ödem attıran vişne

Sıcak havalarda vücutta su ve tuz tutulumu artarken en çok şikayet edilen konuların başında da vücuttaki ödemler gelir. Ödem denilince de akıllara ananas ve maydanoz tüketilmesi konusunda bir algı var. Oysa vişne de iyi bir ödem attırıcıdır. Mevsiminde günde bir avuç vişne tüketilirse ödem sorunu çözülebilir. Ayrıca vişne ürik asitin azalmasını da sağlar. Şeker oranı düşük olduğu için de diyabet hastaları güvenle bu meyveyi tüketebilir.

Antioksidan deposu incir

İncir, bağırsakların çalışması için iyi bir seçenek. Ancak kan şekerini yükselttiği için dikkatli şekilde tüketilmelidir. Özellikle de kabuğu siyah olan incir antioksidan deposudur. Bağışıklık sistemi için önemli olan bir siyah incirde bir çay bardağı sütte olan kalsiyum miktarı vardır. Diyabet hastalarına önerilmeyen incir kan basıncını da düzenler.