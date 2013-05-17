Erkeklerde Varikosel Riski Genç Yaşta Başlıyor

Varikoselin erkeklerde bulunan bir damar hastalığı olduğunu bildiren Dr. Erdal Mert, "Testislerin toplar damarlarında olan genişleme, uzama dolayısıyla kanı rahat taşıyamama halidir. Genellikle gençlerde görülür. Hastalar testislerde ağrı, sarkma, çoğu zaman da kısırlık nedeniyle başvururlar. 'Çocuğum olmuyor' diye başvuran hastalarda ilk olarak varikosel olup olmadığına bakarız" dedi.

"Varikoselde en önemli muayene el ile yapılan fizik muayenedir" diyen Mert, "Orada damarların genişlediğini yumak yumak uzadığını görürüz ve aynı zamanda ultrasonla da detaylı bir şekilde inceletiriz. Daha sonra tedaviye başlarız. Varikoselde tedavi cerrahidir. Yani uzamış, genişlemiş, kapak sistemi bozulmuş bir damarın ilaçla tedavi şekli yoktur. Ameliyatla yapılan tedavide de bu damarı tamamen alıyoruz. Diğer damarların yaptığı görevle hasta hayatına devam ediyor. Ameliyattan sonra hastanın sperm sayısında artış olduğu belirgin olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Mert, varikoselin belirtilerini ise şöyle açıkladı:

"Testislerin bulunduğu ortam normal vücut sıcaklığına göre daha serindir. Kan akışı daha hızlı olduğundan dolayı burası 2 derece daha serindir. Damarlarda tıkanma olduğu zaman kan hızlı gelse de hızlı taşınamıyor, buna bağlı olarak testis çevresinde kan birikiyor. Kan harareti arttığı için testislerin görevinde de aksamalar oluyor. Testislerin iki önemli görevi var. Birincisi erkeklik hormonu üretmek, diğeri de sperm üretmek. Testislerde meydana gelen hararet sonucu görevler yerine getirilemiyor. Çocuk yapma özelliği azlıyor, cinsel isteksizlik artıyor. Buna bağlı olarak testislerde ağrı, erime, terleme ve sıcaklık hissi hastanın şikayetlerindendir. Varikosel olduğunda çocuk yapma özelliğinde bir düşüş olduğunu biliyoruz."