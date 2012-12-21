ERÜ Hastaneleri Yenilendi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen programa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, hastane çalışanları ve hayırseverler katıldı. Açılış töreninde, Mustafa Eraslan- Fevzi Mercan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nöroloji Bilim Dalı, Uyku Laboratuvarı, Çocuk MRI Ünitesi, Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojsi Anabilim Dalı Lineer Akseleratör Ünitesi Gevher Nesibe Hastanesi Geriatri Polikliniği, Gevher Nesibe Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği, Gevher Nesibe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği, Gevher Nesibe Hastanesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Nöroradyoloji Anjiografi Ünitesi hizmete kazandırıldı. Açılışlar sonrası konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, “Böyle açılışların yapılmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Tabi bir yandan sağlıkla ilgili ihtiyaçlar artıyor, bir yandan teknoloji gittikçe gelişiyor. O bakımdan bizler teknoloji takip etmek durumundayız. Bu konuda gururlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü hastanemiz gerçekten teknolojik bakımdan gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Üst düzey bir sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yakın bir gelecekte de üniversitemizdeki araştırma merkezlerini hizmete açacağız. Bu merkezlerin açılmasıyla üniversitemiz yeni bir boyut kazanmış olacak. Geriye baktığınız zaman burası ilkel şartlarla kurulmuş bir üniversite. Bugün baktığımız zaman en modern cihazların kullanıldığı ve onları çok iyi kullanan ekiplerin olduğu ama bununla yetinmeyip teknoloji üreten ve çalışan bir üniversite haline geldik.” diye konuştu.