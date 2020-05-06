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ERÜ Hastanelerinde 5 Mayıs “Dünya El Hijyeni Günü” Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi’nde “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü” etkinliği düzenlendi.

ERÜ Hastanelerinde 5 Mayıs “Dünya El Hijyeni Günü” Etkinliği Düzenlendi

Etkinliğe, ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gamze Kalın Ünüvar, Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Türe, Başhemşire Aysel Uğur, Enfeksiyon Kontrol Kurulu Hemşireleri, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları katıldı.



Hastane Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Dâhiliye Yoğun Bakım girişi ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisinde hekimlere, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına el hijyeninin önemi hakkında bilgiler verilerek el dezanfektanı, gözlük ve koruyucu tulum dağıtıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gamze Kalın Ünüvar, enfeksiyonların önlenmesinde en önemli kuralın el hijyeni olduğunu, bu yüzden de tüm dünyada “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü” olarak kutlandığını söyledi. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri olarak el hijyenine önem verdiklerini hatırlatan Dr. Ünüvar, “Tüm hastanelerimizde el hijyeni konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bunu geçmiş yıllarda da sağladık ve arkasından El Hijyeni Mükemmeliyet yarışmasında birinci olduk” dedi.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen Avrupa Bölgesi El Hijyeni Mükemmeliyeti Yarışmasında birinci olmuştu. ERÜ Hastanelerinin kazandığı 2019 Avrupa El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü, 10-13 Eylül 2019 tarihleri arasında İsviçre’de düzenlenen törenle takdim edilmişti.

İHA

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