ERÜ Hastaneleri’nde 'Antibiyotik Direnci Farkındalık Haftası' Etkinliği Düzenlendi

Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney’in de katıldığı etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ulu Kılıç, antibiyotiklerin sadece bakteriler üzerine etkili ve bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaç olduğunu belirtti. Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, “Antibiyotikler virüslerin neden olduğu hastalıkları tedavi edemezler. Her antibiyotik her hastalık için uygun değildir. Antibiyotikler ateş düşürücü olarak kullanılmaz. Antibiyotiklerin yanlış kullanımım bakterilerin direnç gelişimi ile sonuçlanır. Antibiyotik direnci dediğimiz bu durum bakterilerin antibiyotiğe rağmen enfeksiyon gelişmesine neden olur. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı ve direnç gelişimi sadece bu antibiyotikleri uygun biçimde kullanmayan kişide değil, sonradan dirençli bakteri ile enfekte olan kişi için de sorundur. Yakın gelecekte antibiyotikler tamamen etkisiz hale gelebilir. Bu antibiyotik öncesi çağa dönüş demektir. Türkiye OECD ülkeleri arasında kişi başına en çok antibiyotik tüketen ülkeler arasında ilk sıradadır. Antibiyotik dirençli enfeksiyonlardan kaynaklanan küresel ölümlerin, her yıl 700.000 olduğu tahmin ediliyor. Antibiyotik dirençli olguların artışını durdurmak için bir şey yapılmazsa, bu sayının 2050 yılına kadar toplam olarak 10 milyon kişiye kadar yükselebileceği düşünülüyor. Antibiyotik direncini önlemek için viral enfeksiyonlarda antibiyotikler etkisiz olacağından nezle, grip gibi enfeksiyonların tedavisinde antibiyotik kullanılmamalı, enfeksiyon sıklığını ve antibiyotik kullanımını azaltmak için risk grubundaki kişiler grip ve zatürre aşıları ile aşılanmalı, el yıkama ve temiz su ve gıda kullanımına dikkat edilmesi gerekir” diye konuştu.