ERÜ Hastanelerinden Avrupa Birinciliği

ERÜ hastaneleri, Dünya Sağlık Örgütü El Hijyeni Mükemmeliyet Yarışmasında Avrupa birincisi olarak, olan Avrupa El Hijyeni Mükemmeliyet ödülünü aldı. Konuyla ilgili ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenleyen ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından, yenilikçi yöntemlerle hasta güvenliğini geliştirmek için el hijyeni faaliyetinde bulunan ve hastane enfeksiyon oranlarını düşüren hastaneler arasında iki yılda bir düzenlenen yarışmaya, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Afrika bölgelerinden katılım olmaktadır. Yarışmaya başvuru kriterleri arasında, en az üç yıllık el hijyeni verisi bulunma önkoşulu mevcuttur. Ayrıca, kurumda sistem değişikliği, eğitim, değerlendirme ve geri bildirim, hatırlatıcılar ve kurum içerisinde enfeksiyon kontrolü açısından güvenli bir atmosfer oluşturabilme gibi parametrelerin uygulandığının gösterilmesi gerekmektedir. Başvuruların değerlendirmesi sonrası, finalistlerin başarılarının tanınması için, dünya lideri uzmanlardan oluşan bağımsız bir delegasyon, merkezleri ziyaret ederek, inovasyon ve belirlenmiş kriterlere göre yerel/bölgesel liderlik için programları değerlendirmektedir. Delegeler, finalistlerin bundan sonrası için çalışmalarının devamının teşvik edilmesi, bu çalışmaların sürdürülebilir olması ve sonuçların ölçülebilmesi ile ilgili görüş ve tavsiyelerde bulunmak için kurumda toplantı yapmaktadır” ifadelerini kullandı.







Güney, “DSÖ yarışma sayfasında 2019 Yılı için Türkiye’nin hangi bölgeden katılacağı kaydı yer almıyordu. Görüşmeler sonrası bölge, Avrupa olarak belirlendi ve başvuru formları dolduruldu. Bu anlamda Erciyes Üniversitesi Hastaneleri, yarışmayı Türkiye’de ilk temsil eden hastane olma gururunu taşımaktadır. Hastanemizde yaptığımız el hijyeni faaliyetleri ve hastane enfeksiyon oranlarını düşürmedeki başarımızla 2019 yılı için başvurulan yarışmada, Avrupa Hastaneleri arasında finale kaldık. El Hijyeni Mükemmellik yarışmasında, Erciyes Üniversitesi Hastanelerinin son on yıllık enfeksiyon kontrol çalışmaları dikkate alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında, el hijyeni uyum oranlarında ve alkol bazlı el dezenfektanı kullanımında artış gözlenirken, hastane enfeksiyonları ve etken mikroorganizma hızlarında ise azalma tespit edildi. Avrupa hastaneleri arasında finale kalan hastanemize, Dünya Sağlık Örgütü tarafından seçilen yetkililer 4-5 Mart 2019’da ziyarette bulunarak, hastanede yapılan çalışmaları yerinde gözlemlediler. Sonuç olarak, Almanya, İsviçre, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa hastaneleri içerisinde “El Hijyeni Mükemmelliyet” ödülünü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri almaya hak kazandı. Ödül 10-13 Eylül 2019’da Cenevre’de yapılacak törende takdim edilecektir” ifadelerini kullandı.







Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde hastane enfeksiyon oranları son 10 yılda yüzde 50 azaldığını kaydeden Prof. Dr. Güney, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, sadece Kayseri’ye değil tüm bölgeye hizmet veren bir hastanedir. Yıllık yaklaşık bir milyonun üzerinde poliklinik başvuru sayısı, 1000’in üzerinde yatak kapasitesi, 240 bin yatış sayısı, 214 yoğun bakım yatağı ve yıllık 57 bin ameliyat sayısı ile bölgenin önemli sağlık kurumlarından biridir. Ayrıca kanser hastalarının takip edildiği ve kemik iliği naklinin yapıldığı büyük bir onkoloji hastanesi ile de ülkeye önemli hizmet sunmaktadır. Tabi ki ağır yoğun bakım hastalarının takibi, uygulanan girişimler, büyük cerrahi girişimler ve kanser hastalarına uygulanan kemoterapötikler beraberinde hastane enfeksiyonları gelişim riskini artırmaktadır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde enfeksiyon kontrol kurulu faaliyetlerine 1997 yılında başlanmıştır. Hastanelerimizde 2004 yılında başlattığımız çok yönlü el hijyeni programı ve hastane enfeksiyonları önleme paketi uygulamaları ile hastane enfeksiyon oranlarımız %50 oranında azalmıştır. Bugün için dünyanın gelişmiş ülkelerindeki hastane enfeksiyon oranlarına yakın oranları görmekteyiz. Hastanemizde, yaklaşık 20 yıldır, sağlık hizmet sunumunda tüm personelin el hijyenine özen göstermesi için, hizmet içi eğitimler verilmekte ve sağlık personelinin farkındalığını artırmaya yönelik çeşitli afiş, poster ve videolar kullanılmaktadır. Ayrıca sağlık personelinin el hijyenine uyumları izlenmekte, hastane enfeksiyon oranları, sürveyans sistemine kayıt edilmekte ve kanıta dayalı politikalar geliştirmek üzere analizleri yapılmaktadır. Sonuçlar ilgili sağlık personeli ve hastane idaresi ile paylaşılmakta, alınması gereken enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır” şeklinde konuştu.



