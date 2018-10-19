ERÜ’de Başarılı Kalp Operasyonu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal, kapalı yöntem ile kalp kapakçığını değiştirerek sağlığına kavuşturdukları hastayla ilgili şu bilgileri verdi: “Yaşlı hastalarda çok sık rastladığımız bir durum. Aort kapağında kireçleme meydana geliyor. Bu kireçlemeden dolayı kapakta ciddi bir darlık meydana gelmekte. Bu darlıktan dolayı kalp kanı vücuda pompalayamıyor. Hastalarda nefes darlığı, göğüs ağrısı ve baygınlık gibi şikâyetler meydana geliyor. İleri yaştaki hasta olduğu için bunlar göğüs kafesini açarak kalbin kapağını değiştirmek son derece riskli. Hem anestezi, hem de yara iyileşmesi gecikiyor. Bu hastada artık teknolojini sunduğu bir imkân var. Biz şuana kadar 60 civarında hastaya bu yöntemi uyguladık. Hastalara sonuçlarımızda gayet iyi şuanda. Hastamız 88 yaşında. Bize başvurduğunda nefes darlığı, göğüs ağrısı vardı. Biz önce tetkiklerini yaptık. Kalp kapağının kapalı halde değiştirilebileceğine karar verdik. Kasıktan aynı anjiyo yapar gibi giriyoruz. Kalp kapağını değiştiriyoruz. Hasta en fazla bir gün yatıyor. Sonra tüm ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bu hastamıza böyle bir işlem ile sağlığına kavuşturduk ” dedi.

Kalp kapakçığı değişerek sağlığına kavuşan 88 yaşındaki Nuh Mehmet Yaşar ise kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti.



