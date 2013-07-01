ERÜ'de Sedef Hastalarına Özel Poliklinik

Prof. Dr. Borlu, yaptığı açıklamada, sedef hastalığının tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde ve bölgemizde sık rastlanan hastalık olduğunu kaydetti.

Sedef hastalığının kronik bir hastalık olması nedeniyle bu hastalıkla ilgili birçok tıp dışı ve zaman zaman da illegal yöntemlerle insanların sıkça kandırılması ile birlikte, maddi ve manevi olarak zarara uğratıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Borlu, “Tüm dünyada birçok hasta başarılı bir şekilde tedavi edilmesine rağmen, hastalığın kökten tedavisi, bir daha olmayacağını garanti edecek henüz bir yöntem bulunmamaktadır. Bütün dünya hastalığı böyle kabul ederken, bunun dışında söylem ve yöntemlerle umut tacirliği yapılmaktadır. İnsanları umut tacirlerine çare aramaya iten neden ise, hastaların sağlık kuruluşlarında hastalıklarına yönelik oluşturulan birimlere ve hekimlere kolay ulaşamama sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle tüm dünya ve ülkemizde, sedef hastalarının yaşadığı sıkıntıları anlayan ve dinleyen birimler oluşturularak, hastaların sıkıntıları en aza indirgenmeye çalışılmaktadır” dedi.

Deri ve zührevi hastalıklar polikliniğinde bu amaçla özel psoriasis polikliniği kurduklarını hatırlatan Prof. Dr. Borlu, bu polikliniğin çalışma sistemi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Haftanın bir günü hizmet veren sedef hastalarına özel polikliniğimizde, sedef hastalığı hakkında yanlış bilgileri önlüyor, her hastaya hastalığın derecesinde tedavi ve takip öneriyor, hastaların yaşantısına ilişkin tavsiyelerde bulunuyor ve bu hastalıkla baş etme yöntemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bu polikliniğimizin ayı zamanda, sedef hastalarının birbirleri görüşmelerine ve dertlerini paylaşmalarına ve hastalıkla baş etme yöntemleri konusunda birbirlerine yardımcı olmaya yönelik çeşitli aktivitelere, hasta dertleşme günü, sedef hastalığını hastaların gözünden görme programına ve ileride hasta dernekleriyle sosyal grup oluşturma girişimlerine de öncülük edeceği düşüncesindeyiz. Bütün bu çalışmaları ise sedef (psoriasis) hastalığı dernekleri ile entegre şekilde yürütüyoruz.”