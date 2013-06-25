ERÜ'de Ücretsiz Ben Muayenesi Yapılacak

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’da Euro bölgesi ülkeler ve Türkiye’de aynı anda uygulanan ‘Euromelanoma Projesi’ kapsamında deri kanseri konusunda vatandaşların bilgilendirileceği duyuruldu.

Yapılacak olan bilgilendirme sonrasında ise Gevher Nesibe Hastanesi 1. katında bulunan Zührevi Hastalıklar Polikliniği tarafından randevusuz ben muayenesi gerçekleştirileceği açıklandı.