ERÜ'de Ücretsiz Şeker Ölçümü

TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği) öğrenci grubu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, diyabet hastalığı hakkında bilgilendirilen vatandaşların ücretsiz şeker ölçümleri de yapıldı.

Gevher Nesibe Hastanesi girişine kurulan stantta gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgiler veren TurkMSIC Erciyes Halk Sağlığı Direktörü Eda Altunbağ, TurkMSIC’ın, Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencileri esas alınarak çalışan bir organizasyon olduğunu belirtti ve TurkMSIC’ın Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlığı Örgütü (WHO) tarafından da resmi olarak tanındığını kaydetti.

Türkiye’de en önemli ve yaygın halk sağlığı sorunlarından olan diyabetin görülme sıklığının her geçen gün arttığına dikkat çeken Altunbağ, “Diyabet tedavisinde öncelikle diyabetlinin eğitimi kadar edinilen bilgilerin günlük yaşama uygulanması ve sürekliliği de önemlidir. Diyabet tedavisinin temelini dengeli ve doğru beslenme ile sürekli ve düzenli egzersiz oluşturur. Diyet ve egzersizle kontrol altına alınamayan hastalarda diyabet ilaçları ile hastalık kontrol edilmeye çalışılır, gerektiğinde insülin tedavisine geçilir. Egzersiz, kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olması açısından diyabet hastaları için faydalıdır” dedi.

TurkMSIC Erciyes Yerel Kurulu olarak 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde hastanede yaptıkları etkinlikte çok sayıda kişiye ulaştıklarını söyleyen Altunbağ, “Buradaki standımızda katılımcıların beden kitle indeksini hesaplayıp aynı zamanda şekerlerini ölçtük ve broşürlerle bilgilendirmesini yaptık. Amacımız; farkındalık yaratmak, birer hekim adayı olarak üstümüze düşen görevi az da olsa yapabilmek. Umarız, bu Dünya Diyabet Günü’nde biraz da olsa, en önemli sağlık sorunlarından olan diyabete dikkat çekebilir ve farkındalık yaratabiliriz.” diye konuştu.