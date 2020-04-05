Evde hasta bakım teknikerleri atama istiyor

Evde hasta bakım teknikeri olan vatandaşın ilettiği Evde Sağlık ve Bakım Derneği’nin (EVSABDER) konu hakkındaki açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 ile mücadele kapsamında bakanlığımız bir dizi önlemler almış olup bu bağlamda sağlık sektörünün personel ihtiyacını karşılayabilmek için 18 bin kişilik bir personel alımına çıkılmıştır. Pandemiyle mücadele noktasında alınabilecek en etkili önlem sosyal izolasyon olmakla beraber milletimizden evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmaması istenmiş, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilerek siz evde kalın biz size gelelim kampanyası başlatılmıştır. Bu süreçte Evde Sağlık Hizmetlerine duyulan önem kat ve kat artmıştır. Bütün Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın özveriyle çalıştığı bu süreçte birincil risk grubuna yerleşen Evde Sağlık Hizmetleri personeline duyulan ihtiyaç da evde sağlık hizmetine duyulan ihtiyaçla doğru orantılı olarak artış göstermiş olmakla beraber, geleceğini kestiremediğimiz bir sürece girmiş olduğumuz şu günlerde ihtiyacın her geçen gün artacağını da bizlere göstermiştir. İçinde bulunduğumuz bu süreç göz önüne alındığında personel ihtiyacından doğabilecek sıkıntılar ve sağlık sisteminde meydana gelebilecek bir çöküşü önlemek adına alınan tedbirler kapsamında yapılan 18 bin kişilik personel alımında 11 kişilik Evde Hasta Bakım Teknikeri alımı yapmak alım sürecinin iyi işletilemediğini bizlere göstermiş bulunmaktadır. Bakanlığımızın verilerine göre Türkiye genelinde 770 birimle Evde Sağlık Hizmeti sunulurken, Evde Sağlık Yönetmeliği gereği her ekipte en az 1 Evde Hasta Bakım Teknikeri bulunmalıdır ibaresi hiçe sayılarak, 723 olarak belirlenmiş olan Evde Hasta Bakım Teknikerlerinin PDC’si olması gerektiği gibi ekip sayıları baz alınarak tekrardan düzenlenmesi elzem hale gelmiştir. Dernek yönetimi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda 770 evde sağlık biriminde hizmet veren ekip sayısının 2 bine yaklaştığı bilgisi elimizde mevcut olup Bakanlığımızın PDC sayılarını Evde Sağlık Yönetmeliği doğrultusunda düzenleyerek yapılan olan ilk alımda düzenlenmiş olan PDC sayılarına göre Evde Bakım Teknikerlerinden istihdam oluşturulması gerekmektedir. Evde Sağlık ve Bakım Derneği (EVSABDER)”
Özel Haber: Ekrem Nazlı
Evde hasta bakım teknikerleri olarak teşekkür ederiz.