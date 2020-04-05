Evde hasta bakım teknikerleri atama istiyor Evde hasta bakım teknikeri bir vatandaş gazetemize ulaşarak meslekleriyle ilgili taleplerini iletti. Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlarda oluşan artış ve evde sağlık hizmetlerine oluşan talep doğrultusunda evde hasta bakım teknikerleri, Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemelerinde kendilerinin de atanmasını talep ediyor.

05 Nisan 2020 Pazar 14:49