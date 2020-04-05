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Evde hasta bakım teknikerleri atama istiyor

Evde hasta bakım teknikeri bir vatandaş gazetemize ulaşarak meslekleriyle ilgili taleplerini iletti. Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlarda oluşan artış ve evde sağlık hizmetlerine oluşan talep doğrultusunda evde hasta bakım teknikerleri, Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemelerinde kendilerinin de atanmasını talep ediyor.

Evde hasta bakım teknikerleri atama istiyor
Konu hakkında gazetemize ulaşan ve taleplerini ileten evde hasta bakım teknikeri bir vatandaş, sağlık alanındaki atamalar ve meslek alanlarındaki atama yetersizliği hakkında meslektaşları adına beklentilerini dile getirdi. Vatandaş, ‘Evde Sağlık ve Bakım Derneği’nin konu hakkındaki yazılı açıklamasını da ileterek, atama taleplerinin gündeme getirilmesi gerektiğini, evde sağlık hizmetlerine ‘Evde Kal’ kampanyası sürecinde daha çok ihtiyaç olduğunu dolayısıyla evde hasta bakım teknikerlerinin atamalarının artırılması gerektiğini ifade etti.
Evde hasta bakım teknikeri olan vatandaşın ilettiği Evde Sağlık ve Bakım Derneği’nin (EVSABDER) konu hakkındaki açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 ile mücadele kapsamında bakanlığımız bir dizi önlemler almış olup bu bağlamda sağlık sektörünün personel ihtiyacını karşılayabilmek için 18 bin kişilik bir personel alımına çıkılmıştır. Pandemiyle mücadele noktasında alınabilecek en etkili önlem sosyal izolasyon olmakla beraber milletimizden evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmaması istenmiş, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilerek siz evde kalın biz size gelelim kampanyası başlatılmıştır. Bu süreçte Evde Sağlık Hizmetlerine duyulan önem kat ve kat artmıştır. Bütün Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın özveriyle çalıştığı bu süreçte birincil risk grubuna yerleşen Evde Sağlık Hizmetleri personeline duyulan ihtiyaç da evde sağlık hizmetine duyulan ihtiyaçla doğru orantılı olarak artış göstermiş olmakla beraber, geleceğini kestiremediğimiz bir sürece girmiş olduğumuz şu günlerde ihtiyacın her geçen gün artacağını da bizlere göstermiştir. İçinde bulunduğumuz bu süreç göz önüne alındığında personel ihtiyacından doğabilecek sıkıntılar ve sağlık sisteminde meydana gelebilecek bir çöküşü önlemek adına alınan tedbirler kapsamında yapılan 18 bin kişilik personel alımında 11 kişilik Evde Hasta Bakım Teknikeri alımı yapmak alım sürecinin iyi işletilemediğini bizlere göstermiş bulunmaktadır. Bakanlığımızın verilerine göre Türkiye genelinde 770 birimle Evde Sağlık Hizmeti sunulurken, Evde Sağlık Yönetmeliği gereği her ekipte en az 1 Evde Hasta Bakım Teknikeri bulunmalıdır ibaresi hiçe sayılarak, 723 olarak belirlenmiş olan Evde Hasta Bakım Teknikerlerinin PDC’si olması gerektiği gibi ekip sayıları baz alınarak tekrardan düzenlenmesi elzem hale gelmiştir. Dernek yönetimi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda 770 evde sağlık biriminde hizmet veren ekip sayısının 2 bine yaklaştığı bilgisi elimizde mevcut olup Bakanlığımızın PDC sayılarını Evde Sağlık Yönetmeliği doğrultusunda düzenleyerek yapılan olan ilk alımda düzenlenmiş olan PDC sayılarına göre Evde Bakım Teknikerlerinden istihdam oluşturulması gerekmektedir. Evde Sağlık ve Bakım Derneği (EVSABDER)”

Özel Haber: Ekrem Nazlı

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Esra 3 saat önce

Evde hasta bakım teknikerleri olarak teşekkür ederiz.

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Öznur 3 saat önce

Evde hasta bakımı teknikerleri olarak teşekkür ederiz

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Nurcan 3 saat önce

Sesimizi duyun artık atama bekliyoruz Evde hasta bakımı teknikerleri atama bekliyor

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Gulistan yildirim 3 saat önce

Teşekkür ederiz

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Esra 3 saat önce

Evde Hasta Bakım teknikerleri olarak teşekkür ederiz

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Reyhan ekici 2 saat önce

Evde bakim teknikerleri olarak teşekkür ederiz

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Şerife 2 saat önce

Sesimizi duyduğunuz sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İçinde bulunduğumuz şu sıkıntılı sürecler de bize olan ihtiyaci ortaya koyma cabasinda desteğinizi esirgemediğiniz için minnettarız.

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Elif 2 saat önce

Evde hasta bakımı teknikeri olarak teşekkür ederim.

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