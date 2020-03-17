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Evde karantina uygulanacak

il Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yaptığı açıklamasında çok önemli hatırlatmalarda ve uyarılarda bulundu. Benli, İtalya’da korona virüsten dolayı ölen 349 kişiden bahsederken, evde karantinanın önemine değindi. Benli, “İlçe belediye başkanlarımıza umreden dönenlerin listelerini gönderdik ki evde karantinaya uyulmasını kontrol edelim” diyerek, Umre’den dönen vatandaşlarla telefon aracılığıyla görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

Evde karantina uygulanacak

İl Sağlık Müdürü Benli’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Bu işin şakası yok. Bugün Italyada 349 kişi öldü. Alınan önlemleri dikkate almaz, evde karantina uygulananlar gerekli uyarılara uymazlar ise, toplu yerlerden uzak durmaz isek üzülenlerden oluruz. Umreden dönenlerden yüksek riskli vakamız var. Lütfen ziyaretlerimizi telefonla yapalım. İlçe belediye başkanlarımıza umreden dönenlerin listelerini gönderdik ki evde karantinaya uyulmasını kontrol edelim. Muhtarlarımız dikkatli olsunlar” dedi.

Benli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün umreden gelen uçağın yolcularını bir yurtta karantinaya aldık. Sayın Valimizin önderliğinde kurumlar (Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyemiz, Müftülük, Kızılay, Melikgazi Sağlık Vakfı ve diğer kurumlarımız) el ele vererek misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Aile Sağlığı Merkezlerimizde rutin kan alma işlemlerimizi erteleyelim. Kan sonuçlarını e-nabız sisteminden öğrenebiliriz. Çok gerekli olmadıkça sağlık merkezlerine gitmeyelim.
Yurtdışından son 10 gün içinde gelen vatandaşlarımız evde 14 günü tamamlayana kadar dışarı çıkmasınlar. Ateş, öksürük ve kırgınlık gibi semptomlar olursa Alo 184 veya 05389314566 (Kayseri corona hattı) numaralı hattı arayınız. Semptomlar yoksa corona testine gerek yoktur. Bu nedenle hastaneye gelmeyiniz. Telefonla gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Böyle bir dönemde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza Allah güç kuvvet versin. Hepsine müteşekkirim. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alalım. Tedbir bizden, takdir Allah'tan..”

Haber: Ekrem Nazlı

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