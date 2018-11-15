Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

 'Evde Sağlık Hizmetleri ve Palyatif Bakım Çalıştayı' 

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından organize edilen Evde Sağlık Hizmetleri ve Palyatif Bakım Çalıştayı 14 Kasım 2018 tarihinde GETAT konferans ve toplantı salonunda gerçekleştirildi.

 'Evde Sağlık Hizmetleri ve Palyatif Bakım Çalıştayı' 

Farklı kurum, kuruluş ve derneklerin temsilcilerinin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; yaşlanan nüfusla birlikte evde bakım hizmetlerinin öneminin arttığını ve etkili bir planlama yapılması gerektiğine vurgu yaparak “Bu Çalıştayda evde sağlık hizmeti ve palyatif bakım alanında faaliyet gösteren veya gösterecek paydaşlarla bir arada olmanın memnuniyetini duyuyorum. Hizmetteki verimliliği arttırarak çeşitlendirmek için ildeki tüm paydaşlarımız ile buraya toplandık. Her paydaşımızın kendi alanında yapması gerekenler var. Sağlık Müdürlüğü olarak bizim yapabileceklerimizin dışında paydaşlarımızın üzerine düşen kısımları var. Fikir birliği sağlayarak bu çalıştayın sonucunda bir bildiri hazırlayıp herkes ne yapabilir bunları ortaya koymuş olalım. Kurumlar arası iletişimi burada sağlamak istiyoruz. Verimli bir çalıştay olmasını dilerim” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Çalıştayda evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine yönelik mevcut durum, yürütülen projeler, akademik değerlendirmeler, görüş ve öneriler içeren sunumlar yapıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSağlık HaberleriSAĞLIKKayseri İl Sağlık MüdürlüğüEvde Sağlık Hizmeti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.