 'Evde Sağlık Hizmetleri ve Palyatif Bakım Çalıştayı' 

Farklı kurum, kuruluş ve derneklerin temsilcilerinin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; yaşlanan nüfusla birlikte evde bakım hizmetlerinin öneminin arttığını ve etkili bir planlama yapılması gerektiğine vurgu yaparak “Bu Çalıştayda evde sağlık hizmeti ve palyatif bakım alanında faaliyet gösteren veya gösterecek paydaşlarla bir arada olmanın memnuniyetini duyuyorum. Hizmetteki verimliliği arttırarak çeşitlendirmek için ildeki tüm paydaşlarımız ile buraya toplandık. Her paydaşımızın kendi alanında yapması gerekenler var. Sağlık Müdürlüğü olarak bizim yapabileceklerimizin dışında paydaşlarımızın üzerine düşen kısımları var. Fikir birliği sağlayarak bu çalıştayın sonucunda bir bildiri hazırlayıp herkes ne yapabilir bunları ortaya koymuş olalım. Kurumlar arası iletişimi burada sağlamak istiyoruz. Verimli bir çalıştay olmasını dilerim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Çalıştayda evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine yönelik mevcut durum, yürütülen projeler, akademik değerlendirmeler, görüş ve öneriler içeren sunumlar yapıldı.

