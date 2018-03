Evladımı Görmeden Asla

Kayseri Özel Sevgi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Güven Hocaoğlu ve Kalp-Damar Cerrahı Dr. Gökhan Özerdem, tıp literatüründe çok riskli olduğu bildirilen ameliyatla ilgili bilgi verdi.

Ameliyatı gerçekleştiren kalp-damar cerrahı Dr. Gökhan Özerdem, 29 yaşındaki Sevgi Manga’nın eşiyle birlikte Sivas’ta yaşadığını ve doğum yapmak için hastaneye gittiğinde kalp ana damarı (aort) yırtığı hastalığına yakalandığını öğrendiğini ifade ederek, "Anne adayı Sevgi Hanım, doğumunun yaklaştığı bir sırada aort damarının yırtıldığını öğrendi. Bunun üzerine biz kendisine, sezaryenle doğum ve kalp ana damarı ameliyatını birlikte yapmayı önerdik. Bu konuları daha çok eşiyle konuştuk ama Sevgi Hanım'a da durum hakkında bilgi verdik. Kendisi ölüm riski olmasına karşılık bebeğini kucağına almadan ameliyat olmayacağını söyledi. Bunun üzerine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çok sıkıntılı bir operasyonla sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Doğumdan bir gün sonra da biz Sevgi Hanım'ı ameliyata aldık. Aort damarındaki yırtığı onardık. Şimdi annenin ve bebeğinin sağlıkları gayet iyi" dedi.

Kalp ana damarının yırtılması hastalığının 1 milyon kişiden 8-10 kişide görüldüğünü, bu hastaların büyük çoğunluğunun da daha hastaneye ya da doktora gidemeden hayatlarını kaybettiklerini belirten Dr. Özerdem, şöyle devam etti:

"Kalp ana damarı yani aort damarındaki yırtık (aort diseksiyonu), kalp-damar cerrahisinde en riskli ameliyattır. Genetik özellik taşıyan bu hastalıkta, aort damarında kalbe en yakın yerden başlamak üzere balonlar oluşur. Kısa bir sürede bu balonlar patlar ve damarın tamamı yırtılır. Bu tür hastalıklarda ölüm riski yüzde 50’dir. Sevgi Hanım'ın hamile olması, aort damarındaki yırtıktaki riski daha da artırıyordu. Kendisine olabildiğince açık bir şekilde durumunun ciddiyetini anlattık. Ancak kendisi ne olursa olsun bebeğini kucağına almadan ameliyat olmayacağını söyledi. Biz bu durumda sezaryenle bebeği alırken, bir taraftan da kalp ana damarı ameliyatını yapmayı önerdik. Sevgi Hanım bunu da kabul etmedi ve ısrarla önce bebeğini doğuracağını ve kucağına alacağını, sonra ameliyata gireceğini söyledi. Hasta için sezeryan da risk taşıyordu çünkü ana damarı yırtık olduğu için anestezi alması da çok zordu. Bunun üzerine Sevgi Hanım, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzman bir ekip tarafından sezaryene alındı ve bebeği dünyaya geldi. Ancak bu operasyon gerçekten çok zor geçti. Doğumdan 1 gün sonra ise Sevgi Hanım'ı biz hastanemizde ameliyata aldık. Şimdi anne ve bebeği gayet iyi. Anne ve bebeğini sağlıklı bir şekilde karşımızda görmek, bütün zorlukların, bütün sıkıntıların ve her türlü duygunun üzerinde."

Dr. Özerdem, Sevgi Manga'nın evladını dünyaya getirmek için yaptığı fedakarlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu ve onun bu isteğini yerine getirmesinde kendilerinin küçük de olsa bir katkıları olduysa bundan mutluluk duyduklarını belirterek, "Sevgi Hanım yılın annesi olmaya en büyük adaydır çünkü bir anne olarak kendi hayatından önce bebeğini düşündü. Kısacası bebeği için kendi canını ortaya koydu" dedi.



"ÖLÜM PAHASINA DA OLSA ONU KUCAKLAMAK İSTEDİM"

Önceden çeşitli hastalıklar geçirmesine rağmen aort damarındaki yırtıktan haberi olmadığını, hamileliğinin 9’uncu ayının sonlarına doğru doğum için hastaneye gittiğinde hastalığını öğrendiğini vurgulayan Sevgi Manga, "Doktorlarım doğum yapmamın ne kadar riskli olduğunu, doğumda ölebileceğimi ve bir an önce damarımdaki yırtığın onarılması için ameliyat olmam gerektiğini söyledi ancak ben bebeğimi doğurup bir sefer de olsa kucağıma almak istedim çünkü o benim canım. O olmazsa benim yaşamamın ne anlamı olabilirdi ki? O nedenle önce bebeğimi doğurmak, sonra da eğer ömrüm varsa ameliyat olmak istedim" dedi.

Büyük zorluklarla dünyaya getirdiği Ayhan Berk’in ilk ve tek çocuğu olduğunu ifade eden Sevgi Manga, "Allah’a şükürler olsun ki, bebeğimi kucağıma aldım ve şimdi sağlığım yerinde. Bebeğim 3 aylık oldu ve bu geçen sürede her an onu büyük bir sevgiyle, özlemle kucaklıyorum’’ diye konuştu.