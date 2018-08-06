Fast food tipi beslenme çocuklarda erken ergenliği başlatabiliyor Burak Binicilik Tesisleri’nde aile hekimleri ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına yönelik düzenlenen konferansta, ‘erken ergenlik’ ve ‘inmemiş testis’ konularında bilgi verildi. Konferansta, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu erken ergenliği, Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ise inmemiş testisi doktorlara anlatıp, soruları yanıtladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:12