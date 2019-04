Fazla Kalorilerle Başa Çıkma Tüyoları

Diyetisyen Nurdan Balakçı, Erkeklerin ve kadınların günlük ortalama kalori ihtiyacı, vücudun alınan kalorileri nasıl kullandığını, alınan kalori nasıl ve ne zaman fazla kiloya dönüşmeye başladığını ve kalorileri yakmak için yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.



Kalori konusunda bilgilendirme yapan Dyt. Nurdan Balakçı, ''Kalori dediğimiz şey, bir yiyeceğin vücudumuza sunduğu enerjinin toplamıdır. İhtiyacımızdan fazla kalori aldıkça kilo da alırız. İhtiyacımızdan az enerji aldığımızda da kilo, yağ ve hemen ardından kaslarımızı kaybederiz Bir kalorinin tanımı, 1 gram suyun sıcaklığını 1 dereceye çıkarmak için gereken enerji miktarıdır. Yediğimiz yiyeceği türü ve miktarı, kaç kalori tükettiğimizi belirler. Dolayısıyla kilo verme amacıyla diyet yapan birçok insan için bir gıdanın kalori miktarı, o gıdayı yemek ya da yememek için belirleyici bir faktördür. ABD'de yayınlanan 2015-2020 Diyet Rehberi'ne göre, kadınların günde bin 600 ila 2 bin 400, erkeklerin ise 2 bin ila 3 bin kalori alması gerekir. Tabii bu genel bir tespit, yoksa yaş, bünye, ağırlık, yaşam şekli, sağlık durumu ve kişinin ne kadar aktif olduğuna göre bu miktar değişir'' dedi.



Önerilen kalori alımı

Dyt. Balakçı, kalori alımının 2 yaş civarı çocuklarda bin, 16-18 yaş arası ergenlerde ise ortalama 3 bin 200 civarında olması gerektiğine, yaşlandıkça metabolizmanın hızı azaldığı için, söz konusu kalori alımının da azalması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu miktar 19-28 yaş arası 2 bin civarındadır ancak 50 yaşı aştıktan sonra bin 600'e düşürülmesi gerekir" dedi.



Dyt. Nurdan Balakçı, önemli bazı noktalara söyle değindi: "İnsanın hayatta kalabilmesi için enerji alması şarttır ve alınan enerjinin yüzde 20'sini beynimiz kullanır. Geri kalanın çoğu da metabolizmanın temel ihtiyaçları için kullanılır. Örneğin, sadece dinlenirken bile kan dolaşımı, sindirim ve nefes almak için enerjiye ihtiyacımız vardır. Soğuk ortamdaysak vücut ısımızı sabit tutabilmek için de enerji harcarız. Kış aylarında daha fazla yeme nedenimiz budur. Bunun dışında kemiklerimizin etrafını saran kaslarımız, hareket edebilmemiz ve duruşumuzu koruyabilmemiz için de enerji gerekir. Özetle nefes almak ve düşünmek gibi her türlü bedensel işlevi yerine getirebilmemiz için kalori almak şarttır. Bütün bu işlemler için yiyecekler yoluyla aldığımız kalori ve elde ettiğimiz enerjiden arta kalanlar ne kadar fazlaysa biz de o kadar kilo alırız''.



Kaloriler nasıl harcanacak?

Alınan kalorilerin nasıl harcanacağı konusunda açıklama yapan Dyt. Balakçı, ''Aldığımızdan fazla kalorilerin sebep olduğu kiloları biriktirmektense harcamak daha iyi elbette. Aldığımız kalorileri şöyle yakabiliriz:

Hareketli bir hayat yaşayın: Örneğin tempolu bir yürüyüşle 150 kalori, yüzmeyle 180 kalori, 10 kilometre koşarak 300 kalori yakarsınız. Bilgisayar başında 41, uyurken ise sadece 19 kalori yakarsınız. Yiyeceklerinizi seçin: Hep aynı tür gıdaları yemek kalori alımının garantisi değildir. Vücut, farklı metabolizmalarının işleyişi için farklı gıdalara ihtiyaç duyar. Örneğin 500 kalori almak için patlamış mısır, kraker, üzerine kahve içmek yerine balık veya et, biraz zeytinyağı son olarak da meyve yiyin. İhtiyacınız olan kaloriyi hesaplayın;



Bunun için basit bir hesap yapabilirsiniz;



Kadınlar: 10 x (kilo) + 6,25 x (boy) - 5 x yaş (yıl) - 161 şeklinde hesaplayarak günlük ortalama kalori ihtiyaçlarını bulabilirler. (Erkekler için formül: 10 x (kilo) + 6,25 x (boy) - 5 x yaş (yıl) + 5). Diyete önem verin.



Yapılan pek çok diyetin temel amacı 'mevcut vücut ağırlığını koruma' üzerinedir. Eğer kilo fazlanız varsa, önce bu fazlalıklardan kurtulmanız, sonra da sahip olduğunuz yeni kilonuzu korumanız gerekir. Bazı diyetler güvenli ve etkilidir ve uzun vadede insanların kilo vermesini sağlar ama her diyet herkese uymaz ve kişi diyeti bıraktığı anda verdiği kiloları hızla geri alır. O yüzden diyetler söz konusu olduğunda kalori hesabından daha etkili olan şey uzun süre sadık kalınabilecek dengeli bir diyet uygulamaktır. Ve elbette bu diyetin de fiziksel aktiviteyle desteklenmesi şarttır'' diye konuştu.



Kalori yakmanın ve etkili şekilde kilo vermenin yolları

Kalori yakmanın ve etkili şekilde kilo vermenin yollarına vurgu yapan Dyt. Balakçı "Aldığımız kalori miktarı sadece ne yediğimizle değil, yediğimizin ne kadarını yaktığımızla da ilgilidir. Hem kalori yakmak hem de daha etkili şekilde kilo vermek için şunlar yapılabilir:



Kahvaltı edin: Protein açısından zengin ve sağlıklı yağ tüketeceğiniz bir kahvaltı sizi daha uzun süre tok tutar ve kalori alımınız da dengelenir. Düzenli yiyin: Bu sayede daha etkili kalori yakar ve gerekli gereksiz atıştırmazsınız.



Meyve ve sebze yiyin: Çünkü meyveler ve sebzeler hem besleyici hem de lif zenginidir. Böylece tok kaldığınız gibi gereksiz atıştırmalıklara da yönelmezsiniz. Ağır yanan kaloriler alın: Sağlıklı yağlar, baklagiller, avokado gibi yüksek lifli karbonhidrat içeren gıdalar tüketin. Bu sayede daha geç acıkırsınız. Egzersiz yapın: Hem aldığınız fazla kaloriyi yakar hem sağlıklı hissedersiniz. Yürüyüş hem pratik hem de masrafsızdır. Bir adım ölçer ile her gün attığınız adım sayısını artırmaya çalışın.



Su için: Su hem sağlıklıdır hem kalori içermez. Tatlandırıcılı meyve sularından uzak durun. En iyisi kendi meyve suyunuzu kendiniz hazırlayın.

Daha fazla lif alın: Bunun için de düşük kalorili ve lif zengini meyve, sebze ve tam tahıllı gıdalara (tam buğday, bulgur, yulaf, kahverengi pirinç, çavdar, mısır gibi) yönelin.



Etiketleri okuyun ve anlayın: Ambalajlı ürünlerin içinde ne kadar şeker ya da yağ var emin değilseniz almayın.''Yüzde 10'dan az yağ içerir''ifadesi, "çok az yağ içerir" demek değildir.



Küçük tabaklarda yemek yiyin: Bu daha az yemenizi ve daha az kalori almanızı sağlar. Alışveriş listesi hazırlayın: Haftalık alışverişe çıkın ve ne lazımsa onu alın. Böylece bir şeyler lazım oldukça alışverişe çıkmaz, kalorisi fazla atıştırmalıkları da almazsınız.



Kendinize karşı insaflı davranın: Size fazla kalori vereceğiniz yiyecekleri "yasak" listesine koyun ama arada bir küçük miktarlarda yiyin, tamamen yasaklamayın.



İyi uyuyun: Uykusuzluk enerjinizi düşürür ve farkına bile varmadan yüksek kalorili gıdalara yönelirsiniz.



Yatmadan önce yemeyin: Yatağa gitmeden 2 saat öncesinden itibaren bir şey yemeyin. Çünkü aldığınız kalorileri uykuda harcayamazsınız. Dahası uyku kaliteniz de bozulur'' şeklinde konuştu.