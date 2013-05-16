Gebe Akademisi Kuruluyor

TAD Kayseri Şubesi tarafından Anneler Günü nedeniyle, yemekli bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan TAD Kayseri Şube Başkanı Fikriye Merdan, derneğin faaliyetlerine hızla devam ettiğini kaydetti. Merdan, ''20 Öğrencinin bursları, sizlerin katkılarıyla devam etmektedir. Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle annelerimize eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Sabancı Vakfı'nın Kayseri'deki Sivil Toplum Kuruluşları'ndan istediği, kadının gelişimine katkı sağlayacak projelere, Türk Anneler Derneği olarak biz de proje verdik. Projenin adı, 'GEBE Akademisi' projesidir. Burada 'GEBE' kelimesi, geleceğin eğitimli, bilgili ve etkin annelerini ifade etmektedir'' diye konuştu.

GEBE Akademisi'nde ilk hamileliğini yaşayan 100 adde adayına, bebeğin doğuşuna kadar her türlü bilginin ve eğitimin verileceğini kaydeden Merdan, ''Bu eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğü ortak olmuştur. Akademi kurulmasında emeği geçen İl Sağlık Müdürlüğüne, TAD Yönetim Kurulu ve komisyonda görev alan arkadaşlara teşekkür ederiz. İnşallah bizim proje kabul görür de GEBE Akademisi'ni kurarız'' ifadelerini kullandı.

Toplantıya davetli olarak katılan tiyatro ve seslendirme sanatçıcı, oyuncu Betül Arım da, annelere 'Güzel Yaşam'la ilgili bilgiler verdi. Arım, hayatta en önemli 2 gıda bulunduğunu, bunların su ve oksijen olduğunu ifade ederek, her ikisini de bol bol kullanmak gerektiğini bildirdi. Arım, insanın hayatındaki en önemli kişinin, kendisi olduğunu belirterek, ''Başkalarını tanımayı bırakın, kendinizi tanımaya bakın ve başkalarını tanımakla ömrünüzü geçirmeyin. Kırk yıl aynı yastığa baş koyduğunuz eşinize, bir sabah kalktığınızda, 'Ben seni hiç tanımamışım' diyebilirsiniz. Onun için, başkalarını tanımaya çalışmakla zaman kaybetmeyin'' dedi.

Tiyatrocu ve oyuncu Betül Arım, konuşmasında kendi yaşantısından örnekler vererek, güzel yaşamanın sırlarını paylaştı.

Türk Anneler Derneği Kayseri Şube Başkanı Fikriye Merdan, tiyatrocu ve oyuncu Betül Arım'ı 'Yılın Tiyatrocu Annesi' seçtiklerini ifade ederek, Arım'a bir plaket verdi.