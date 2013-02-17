Genç Futbolcu Lösemiye Yenildi

Kayseri’de Süper Amatör Ligi’nde başarılı olan ve Nevşehir Üniversitesi’ni kazandıktan sonra Nevşehir Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde top koşturan 25 yaşındaki Battal Uğurlu, 10 gün önce rahatsızlandı. Yapılan kontrollerde kan kanseri teşhisi konulan genç futbolcu, Kayseri Erciyes Üniversitesi Onkoloji bölümünde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 10 gün süren hayat mücadelesini kaybeden Battal Uğurlu’nun acı haberi ailesini ve takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

Battal Uğurlu’nun başarılı bir futbolcu olmasının yanında iyi bir insan olduğunu söyleyen Nevşehir Gençlik ve Spor Kulübü Teknik Direktörü Tarkan Güney, “Battal, Nevşehir’de çeşitli kulüplerde de oynadı. Son iki yıldır bizimle birlikteydi. 10 gün önce rahatsızlandı ve doktorlar kan kanseri teşhisi koydu. Battal, 10 gündür sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti. Allah onu bizden daha çok seviyormuş” diye konuştu.

Hunat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Battal’ın babası Cuma Ali Uğurlu ayakta durmakta güçlük çekerken, Teknik Direktör Tarkan Güney futbolcusuna formasını son kez verdi.

Battal Uğurlu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Gesi İldem mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.