Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Genç Futbolcu Lösemiye Yenildi

Nevşehir Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde top koşturan 25 yaşındaki Battal Uğurlu, kan kanserine (Lösemi) yenik düştü. Tabutuna forması konulan Battal Uğurlu, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Genç Futbolcu Lösemiye Yenildi
Kayseri’de Süper Amatör Ligi’nde başarılı olan ve Nevşehir Üniversitesi’ni kazandıktan sonra Nevşehir Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde top koşturan 25 yaşındaki Battal Uğurlu, 10 gün önce rahatsızlandı. Yapılan kontrollerde kan kanseri teşhisi konulan genç futbolcu, Kayseri Erciyes Üniversitesi Onkoloji bölümünde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 10 gün süren hayat mücadelesini kaybeden Battal Uğurlu’nun acı haberi ailesini ve takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.
Battal Uğurlu’nun başarılı bir futbolcu olmasının yanında iyi bir insan olduğunu söyleyen Nevşehir Gençlik ve Spor Kulübü Teknik Direktörü Tarkan Güney, “Battal, Nevşehir’de çeşitli kulüplerde de oynadı. Son iki yıldır bizimle birlikteydi. 10 gün önce rahatsızlandı ve doktorlar kan kanseri teşhisi koydu. Battal, 10 gündür sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti. Allah onu bizden daha çok seviyormuş” diye konuştu.
Hunat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Battal’ın babası Cuma Ali Uğurlu ayakta durmakta güçlük çekerken, Teknik Direktör Tarkan Güney futbolcusuna formasını son kez verdi.
Battal Uğurlu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Gesi İldem mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
samet çolak 4 yıl önce

Gerçekten yigit adammîs

Cevapla
Beğenmedim! (0)