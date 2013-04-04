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Gıda Mühendisleri Ne İş Yapar?

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Topluluğu tarafından ‘Gıda Mühendisleri Ne İş Yapar?’ konulu konferans düzenlendi.

Gıda Mühendisleri Ne İş Yapar?
Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda düzenlenen konferansta konuşan Gıda Yüksek Mühendisi Serhan Sitti, “Öncelikle öğrenim dönemimizde ne yapacağımıza iyi karar vermemiz gerekiyor. Bu karar verdikten sonra üzerinde durmanızı tavsiye edeceğim bir kaç temel unsur var. Özellikle özgüven çok önemli. Bizim işte özgüveni sağlam insanlar olmamız gerekiyor. Buda öğrenim gördüğümüz dönemde doğru karar vermemizi sağlıyor. Gıda sektöründe Gıda Mühendisi her alanda çalışıyor. Her alanda bulunması gerekiyor. Ayrıca üretken fikirli olmanız gerekiyor. Her alanda, çalıştığınız ortamda bir şeyler üretmelisinizdir. Bu şekilde hem kalıcı hem de mutlu olursunuz. Mesela bir fikir üretirsiniz oda işleyişi kolaylaştırırsınız. Buda işletmeye fayda sağlar” diye konuştu.


Vikipedi'de Gıda Mühendisliğinin görevi ile ilgili yapılan tanımlama şu şekilde:

Gıda mühendisliği, bilimsel bilgiler ve mühendislik bilgileri yardımıyla gıdaların güvenilir bir şekilde üretimini, hazırlanmasını, işlenmesini, paketlenmesini, dağıtılmasını sağlayan ve gıdalardan uygun bir şekilde yararlanmayı sağlayan mühendislik dalıdır.

Temel amacı insanların sağlıklı beslenmesidir.
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mehmet emin 5 yıl önce

gıda mühendisleri suni gıdadan başka bir şey yapmaz. sütün yoğurdun tabiatını bozup uzun süre saklanmasını, katkı maddelerini ustalıkla kullanıp kansere davetiye çikmasini sağlarlar..

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mujgan ercan 4 yıl önce

Gida mühendisliği ni tanimadiginizi düşünüyorum ve yeterince taninmadigini

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Yok 3 yıl önce

Nanik

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