Göz kapağı cerrahisi gerektiren 4 neden Göz kapağı düşüklüğü, doğuştan olabildiği gibi, daha sonraki dönemlerde geçirilen felç, travmaya ya da ilerleyen yaşa bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Alerjik hastalıklar, tekrarlayan göz enfeksiyonları, uzun süre sigara kullanımı ve güneş ışığına maruziyet sonucunda seviyesi artabilen düşüklük, zamanla hem görmeyi güçleştiriyor hem de kişide yaşlı ve yorgun bir ifadeye neden oluyor. Göz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Gökçen Gökçe, göz kapağı düşüklüğü ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:37