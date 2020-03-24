Gözler ERÜ'de olacak

Koronavirüs’e karşı aşı geliştirilmesi noktasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelere ve katkıda bulunacak herkese çağrıda bulunduklarını açıklamıştı. Bakan Koca’ya çağrıda bulunulan üniversitelerin isimleri sorulduğunda ise Koca Erciyes Üniversitesi’nin de adını açıkladı. Böylece aşı geliştirme çalışmalarında Erciyes Üniversitesi de yer alacak.
Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezi COVID-19’a karşı aşı geliştirilmesi konusunda çağrı yapılan 6 üniversite araştırma merkezinden biri oldu. Merkezimiz üzerine düşen görevi ivedilikle yerine getirecektir. Yönetim olarak elimizden gelen her desteği vereceğiz” dedi.
Önümüzdeki süreç içerisinde aşı geliştirilmesi ve üretilmesi başarılı olursa, üretilecek/geliştirilecek aşı binlerce vatandaşa çare olacak. Aşı geliştirme çalışmaları yapacak üniversitelerin arasında ERÜ’nün de yer almasıyla kamuoyunun gözü kulağı ERÜ’den gelecek olumlu haberlerde olacak.
Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezi COVID-19’a karşı aşı geliştirilmesi konusunda çağrı yapılan 6 üniversite araştırma merkezinden biri oldu. Merkezimiz üzerine düşen görevi ivedilikle yerine getirecektir. Yönetim olarak elimizden gelen her desteği vereceğiz” dedi.
Önümüzdeki süreç içerisinde aşı geliştirilmesi ve üretilmesi başarılı olursa, üretilecek/geliştirilecek aşı binlerce vatandaşa çare olacak. Aşı geliştirme çalışmaları yapacak üniversitelerin arasında ERÜ’nün de yer almasıyla kamuoyunun gözü kulağı ERÜ’den gelecek olumlu haberlerde olacak.
Haber: Ekrem Nazlı