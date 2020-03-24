Gözler ERÜ'de olacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Koronavirüs’e karşı aşı geliştirilmesi için çağrıda bulundukları üniversiteler olduğunu söylemişti. Koca’nın açıklamalarının devamında bu üniversiteler arasında Erciyes Üniversitesi’nin de yer aldığı ifade edildi. Böylece Koronavirüs’e karşı aşı geliştirilmesi noktasında kamuoyunun gözü kulağı ERÜ’den gelecek haberde olacak.

24 Mart 2020 Salı 16:01