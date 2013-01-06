Grip,Nezle Ve Soğukk Algınlığına Dikkat

Dahiliye Uzmanı Dr. Yahya Güngör, kışın sağlıklı kalmanın yolları hakkında bilgi verdi. Kış mevsiminin yaşanmaya başlamasıyla beraber, grip, nezle ve soğuk algınlığı denilen virüs enfeksiyonlarının çok sık görüldüğünü kaydeden Dr. Güngör, bu tip solunum yolu enfeksiyonlarının çok çabuk bulaştığını, virüslerin soğuk ve nemli havada uzun süre canlı kalması nedeniyle bu tür hastalıkların genellikle salgınlar halinde de gözlendiğini bildirdi.

Dr. Güngör, alınan virüs enfeksiyonu sonrası yalnızca hapşırma, sulu burun akıntısı ve kırgınlığın olabileceği gibi; yüksek ateş, öksürük, aşırı halsizlik, kas ağrıları ve krampları, şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı hatta solunum yetersizliğinin de görülebileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

''Yine bu tip virüs enfeksiyonlarının sonucunda hastalık komplikasyonu olarak zatürre, bronşit ve menenjit gibi hastalıklar da daha sık görülmeye başlar. İster viral grip benzeri enfeksiyonlar olsun, ister zatürre, bronşit gibi enfeksiyonlar olsun isterse kızamık gibi çocukluk çağı viral enfeksiyonlar olsun, bu hastalıkların görülmesi hem insan sağlığı için bir sorun ve tehdit hem de dünya çapında önemli bir iş gücü kaybına yol açmaktadır. Bu hastalıkların görülmesinin azalması için en önemli durum aşılanma ve vücut direncinin düşürülmemesidir. Tüm viral solunum yolu hastalıkları, bronşit ve zatürrenin önlenmesinde aşılanma çok önemlidir. Zamanında ve uygun aralıkta yapılan aşı hastalığın oluşmasını engeller ya da rahatsızlığın daha hafif atlatılmasını sağlar.''



"TAZE SEBZE VE MEYVE TÜKETİN"

Kış hastalıklarına maruz kalmamak için bol taze meyve ve sebze tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yahya Güngör, ''Taze sebze ve meyvenin öğünlerde ölçülü bir şekilde yer almasına özen gösterilmeli. İyi beslenemeyen kişilerde ya da hamile, çocuk ve yaşlılar ile bazı kronik hastalığı olanlarda vitamin takviyesi yapılmalı. Kışın yaz mevsimine oranla su tüketimi düşmektedir ancak insan vücudu için suyun gerekliliği unutulmamalı ve yeterli sıvı tüketimine dikkat edilmelidir. Düzenli olarak egzersizler yapılması sizi hastalıklardan koruyacak önemli noktaların başında gelmektedir. Salon egzersizleri, yüzme, koşu, yürüyüş iyi birer alternatif olacaktır'' dedi.

Hastalıklardan korunmada, uykunun da çok önemli olduğunu belirten Dr. Güngör, ''Uykuya dikkat edilmelidir, uykusuzluk vücut direncini düşürerek daha kolay hastalanmamıza neden olur. Uyku düzenin de yaş, günlük aktivite yoğunluğu ve süresi gibi etkenlere göre iyi ayarlanması gerekir'' diye konuştu.

Dr. Güngör, öksüren, ateşli kişilerden uzak durulması gerektiğini, yabancı kimseler ile temas sonrası, özellikle toplu taşıma araçlarından indikten sonra ellerin yıkanmasını ya da steril mendille temizlenmesini önerdi.

Bütün önlemlere karşın hastalık başladığında erken tedavinin çok önemli olduğunu da kaydeden Dr. Güngör, erken dönemde ve hafif enfeksiyonlarda yatak istirahatinin, iyi uykunun ve beslenmenin yeterli olacağını da vurguladı.

Güngör, bu önlemlere ek olarak ateş düşürücü, ağrı kesici ve vitaminlerin kullanılabileceğini, öksürük, balgam, ateş, nefes darlığı gibi durumlarda doktora başvurup tetkik yaptırmak ve uygun tedavi yoluna gitmek gerektiğini de sözlerine ekledi.