Gripten koruyucu 7 önlem Dünyada her yıl 600 milyon kişiyi etkileyen grip, kış aylarında artış gösteriyor. Halk arasında “ilaç kullansam da kullanmasam da 1 hafta atlatıyorum” algısı nedeniyle grip enfeksiyonu, bazen menenjit ve zatürre gibi ciddi hastalıklara kadar ilerleyebiliyor. Her yıl yaklaşık 500 bin kişinin yaşamı, gribe bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalıklar nedeniyle tehlikeye giriyor. İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Muharrem İngeç, grip hakkında bilgi verdi ve gribe karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:15