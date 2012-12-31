Gülenay'a Yeni Bir Umut Doğdu

Tedavisini Prof. Dr. Ali Ünal’ın yaptığı Gülenay'a uygun ilik bulunamaması üzerine yurt dışından getirtilecek kordon kanı naklinin yapılması bekleniyor.

Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Kliniğinde bir buçuk yıldır ilik nakli bekleyen Gülenay Gürbüz Elmacı’yı tedavi eden Prof. Dr. Ali Ünal, "Gülenay bizim hastamız ve yaklaşık 1.5 yıllık bir hikayesi var. Başlangıçta İstanbul'da hostes olarak çalışan kızımız İstanbul'da yer bulunamadığı için bize geldi. Kendisini Erciyes Üniversitesi'ne yatırdık ve akut lösemi teşhisi koyduk bunun sonucunda tedavi ettik. Bunun en önemli kısmı kemik iliği yapılması ile ilgiliydi ve remisyona girdi. 1.5 yıl önce hastamız emisyonda iyileşti, her şey güzel gidiyordu ancak kemik iliği yaparsak ileride nüks olma ihtimalini azaltırız diye düşündük. Doku gruplarına baktık. Kardeşler, akrabaları, kuzenleri, hepsini taradık ancak uygun doku grubu olmadığı için nakil yapamamıştık. Tabi ikinci seçenek bunu ülkemizde taramaktı ve biz ülkemizde kemik iliği bankasını tarattırdık" diye konuştu.

İstanbul kanalı ile ilik bankalarını tarattırdıklarını ancak uygun iliğin bulunamadığını belirten Ünal, "Uygun ilik bulunamıyor çünkü donör sayımız ve veri bankamızın sayısı çok az. Bu nedenle yurt dışı taramaya başladık. Kemik iliği olarak donörler tarandığında ve maalesef çok uygun bir kemik iliği bulunamadığı için nakil yapamadık. Uygun ilik bulunana kadar da hastalık yeniden nüksetti. Yani istenmeyen ama beklediğimiz bir olayla karşılaşmış olduk. Nüks olunca tekrar kemoterapi verdik. Hastamız tekrar düzeldi. Şu anda durumu iyi ancak artık kemik iliği nakli yapmak şart oldu. Biz tekrar kemik iliği için yurtiçi, yurtdışı taramaları tekrar başlattık. Sonuçta kemik iliği olarak bulamadık ama bir sevindirici haber kordon kanı ile nakil yapabiliriz dedik ve 6'da 6 uyumlu ve yeterli sayıda kordon kanı bulduk. Şu anda bununla ilgili çalışmalara başlıyoruz ve hastamızın bazı enfeksiyonları var. Onları giderdikten sonra bir tarih belirlenip kordon kanı gelecek ve kordon kanını nakil yapacağız. Tabi ki kordon kanı nakli normal verici ilik verilerek kök hücreye ya da kemik iliği kök hücresi gibi olmayacak. Biraz handikapları var. Bunun tutması biraz daha geç oluyor ve enfeksiyon riski daha fazla. Daha dikkatli olmamız gereken hususlar var. Ancak bu da bir şans” şeklinde konuştu.

Kordon kanı nakli yapacaklarını kaydeden Ünal, “Önümüzdeki ay içerisinde muhtemelen uygun bir tarih belirleyeceğiz ve bize yurtdışından kordon kanı gelecek. Tabi kordon kanının geleceği yer Amerika veya İsrail yani oradaki doku ve kordon kanı bankalarından getirttireceğiz. Bu hastamız bakımından sevindirici bir durum. Hastamız içinde inşallah çok güzel bir sonuç olacak ve kordon kanı ile nakil yapma şansımız olacak ancak yine de bu süreç içerisinde biz eğer uygun bir doku grubu uyan bir donör bulursak kordon kanını bekleteceğiz yine kemik iliğinden nakil yapacağız. Hastamızın durumu şu anda çok çok iyi. Hastalık şu anda remisyonda yani kontrol altında. Tabi burada en önemli olan konu bir buçuk yıldır taranan iliğin bulunamayışı" ifadelerini kullandı.

Ünal ilik bulunamayışındaki engelleri ise şu şekilde belirtti: "En iyi ilik bulunma şansı kendi şehrimizde, kendi bölgemizde, kendi ülkemizdeki insanların taranmasıdır. Bu nedenle donör bankalarının yurt içi bankamızın verilerinin donör kayıtlarının artırılması gerekiyor. Uygun doku grubu, uygun kemik iliği bulabilmesi için verilerin arttırılması gerekiyor. Şu anda umarız her şey yolunda giderse önümüzdeki ay içerisinde bulunan kordon kanını getireceğiz. Daha önce bulunan bir kemik iliği olursa da biz hemen fikrimizi değiştireceğiz ve kemik iliği nakline döneceğiz".