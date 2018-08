Hamilelikte anne beslenme alışkanlıkları önemli

Çocuğun sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için hamilelikte annenin beslenme alışkanlıklarının önemli olduğunu belirten Çağrıl, özellikle bebeğin ilk altı ayında anne sütünün yeterli olduğunu ifade etti.



İlk 6 ayda anne sütü yeterli

Çağrıl, “Mucize besin anne sütü, çocuğun hem bağışıklıktık sisteminin güçlendirecek, hem de fiziksel, bilişsel, psikolojik, sosyal ve nörolojik anlamda gelişimini destekleyen birçok faktör içeriyor. Bu nedenle de ilk 6 ay su dahil olmak üzere herhangi bir ek gıdaya ihtiyaç duyulmadan sadece anne sütü vermek yeterli. Emzirmek sadece bebek için değil anneler için de yararlı. Doğum sonrası vücudun toparlanması, hem psikolojik hem de fiziksel iyileşmenin hızlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla anne sütünü vermeyi başarabilen bir anne hem bebeğini hem de kendisini korumaya ve iyileştirmeye başlıyor” diye konuştu.



Her emzirmeden sonra bir bardak su için

Emzirirken sütün düzenli gelmesini sağlamak ve süt miktarını artırmak için bol su içmek gerektiğini dile getiren Çağrıl, “Çünkü anne sütünün yüzde 80’i sudan oluşuyor. Bu nedenle mümkün olduğunca sıvı tüketiminizi artırmaya çalışın ve her emzirmeden sonra mutlaka bir bardak su için” dedi.



Kalorisi yüksek besinler sütü artırmıyor

Halk arasında, kalorisi yüksek besinlerle beslenmenin sütü artıracağına dair yanlış bir inanış olduğunu kaydeden Çağrıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu algı kesinlikle doğru değil. Çünkü sütün miktarını belirleyen şey süt kanallarının yapısı ve annenin genetik özellikleridir. Süt kanal yapısı dar olan bir anne ne kadar beslenirse beslensin sütü az gelebiliyor. Bu durumda yapılacak en önemli şey bol su içmek oluyor. Dolayısıyla annelerin de yüksek kalorili sağlıksız besinlere yönelmelerinin herhangi bir kazanımı olmayacağı gibi gereksiz kilo almalarına neden olduğunu unutmamaları gerekiyor.”



Tombul bebek her zaman sağlıklı değildir

Annelerin bebeklerinin iyi beslenip beslenmediklerine dair endişelerinin yersiz olduğunu söyleyen Çağrıl, kilolu bebeklerin ileride obez olma riskinin diğerlerine göre daha yüksek olduğuna dikkat çekti. ‘Tombul bebek sağlıklıdır’ anlayışının yanlış olduğunu vurgulayan Çağrıl, “Buna rağmen bebeğinizle ilgili yeterli beslenip beslenmediği kaygısı taşıyabilirsiniz. Gün içerisinde bebeğinizden 3-4 kez idrarlı, bir iki kere kakalı bezini alıyor ve aylık olarak en az 600 gram kilo alması beslenme açısından her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor. Bu durumda bebeğinizin kilosunun normalin altında kalmamasına dikkat etmek yeterli oluyor. Ayrıca her bebeğin gelişimin farklı ilerlediğini de unutmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.



Ek gıdaya geçiş süreci hekimle birlikte belirlenmeli

İyi büyüyen ve annesini iyi emen bir bebek için ek gıdaya başlama zamanını 6. ay olduğunu hatırlatan Çağrıl, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ek gıdaya geçiş süreci hekim ile birlikte karar verilmeli. Uluslararası kılavuzların belirttiğine göre de 16 haftalık yani 4 aylık olmadan ek gıdaya başlanması uygun değil. Çünkü bu süre içinde çocuk nörolojik, sosyal olarak yeterlilik seviyesini ulaşmadığı gibi bağırsak ve böbrek sistemi de tam olarak hazır olamıyor. Ayrıca, erken ek gıdaya başlamak çocukların besin alerjilerinin de tetiklenmesine neden olabiliyor. Çocukların oturma, elini kullanma, yutma refleksi gelişmeye başladığı için 6 ay gibi bir sınır koyuyoruz. Ek gıda süreci yıllar içerisinde ülkelerin yeme alışkanlıklarıyla, gelenek ve görenekleriyle, bilimsel bilgilerimizin değişmesiyle birlikte değişiyor. Son yıllarda Avrupa Beslenme Birliği, protein ve sebze içeren sebze püreleri ile başlangıç öneriyor. Bu dönemde içeriği ailelerin yeme alışkanlıklarına göre hazırlanmış tek çeşit ek gıda ile başlamak gerekiyor. Ancak başlama zamanını ve devamında içeriğinin bebeği takip eden çocuk hekimiyle belirlemek daha uygun olacaktır.”