Hamilelikte Ruh Sağlığına Dikkat

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Hamilelik dönemi, aileye yeni bir bireyin katılım heyecanı ile yaşanan bir 280 günlük özel bir süreçtir. Bu dönemde kadının bedeninde ve iç organlarında değişiklikler olur. Bu değişiklikler; rahim içinde büyüyen minik varlığın ihtiyaçlarını karşılamak üzere olmaktadır. Çok kısa bir dönemde oluşan bu hızlı bedensel değişiklikler ve dünyaya gelecek bebekle ilgili düşünceler kadını etkileyebilecektir. Ancak birçok kadın için hamilelik güvenli, rahat ve mutlu bir şekilde geçebilir” dedi.



İlk hamilelik döneminin kadın için oldukça stresli olacağını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Vücudunda oluşan değişikliklerin normal olup olmadığı konusunda zaman zaman kaygıya düşebilirler. Ev işlerinin hangisi ne kadar tehlikeli olduğu konusunda kuşkulu olabilmektedir. Çalışma yaşantısında, seyahatlerinde, gezerken nelere dikkat etmesi konusunu düşünebilirler. Yedikleri yiyeceklerin ya da kullandığı vitaminlerin riskini değerlendirmek isteyebilirler. Hamilelik süresince gittiği kontroller ve yapılan testlerin sonucu endişe yaratabilir. Doğum şeklinin ve yerinin seçimi sorun olabilir. Doğacak çocuğun sağlık yönünden sorunlu olup olmayacağı konusu sıkıntı oluşturabilir. Yeni görünümünün ne kadarının kalıcı olacağı konusunda stresli olabilirler. Hamilelikte oluşabilecek hastalık ya da durumlarda ilaç kullanımındaki kısıtlamalar korku yaratabilir. Gebelik döneminde cinsellik konusunda kaygılı olabilirler. Maddi kaygılar bu dönemde daha fazla ön planda olabilir” diye konuştu.



Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, gebelikte ruh sağlığının şu durumlarda daha fazla etkilendiğini söyledi:

“1. Normal gebeliklerde yaşanan; bulantı, kokudan rahatsız olma, aşerme, duygusal değişkenlikler, uyku sorunları, yorgunluk

2. Daha önce düşük yapmış olmak

3. Tüp bebek deneyimleri olması

4. İleri yaş gebelikleri

5. Birden fazla çocuk yapmayı düşünmeyenler

6. Daha önce kürtaj yaptırmış olanlar

7. Gebelik döneminden önce başlayıp devam eden kronik hastalığı olanlar

8. Eşi ve eşinin ailesiyle sorun yaşayanlar

9. Evliliği kurtarmak amacıyla çocuk yapmak

10. Planlanmayan gebelikler

11. Gebelik öncesi ruhsal rahatsızlık geçirmiş olmak".

