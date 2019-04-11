HAREKETSİZ YAŞAM ÖLÜME NEDEN OLUYOR Dünya'da her yıl ortalama 17 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki ölümlerin %82'sinden kalp damar hastalıkları sorumlu tutuluyor. Hipertansiyon, kolesterol, obezite, şeker hastalığı ve sigara kullanımı kalp sağlığını tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Ancak kalp damar hastalıklarının birçoğu yaşam tarzı değişikliği ve düzenli egzersiz ile önlenebiliyor. Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Kabukçu, "8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" nedeniyle, kalp sağlığına yönelik önerilerde bulundu.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:38