Hasta Yakınları Karşı Çıkıyor

1987 yılından beri Talas yolu üzerindeki yerinde hizmet veren Göğüs Hastalıkları Kliniğinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisine taşınacağı öğrenildi.

Hastanede çalışan doktorların nöbet tutmak istememe ve kliniğin şehir merkezinden biraz uzak olması nedeniyle böyle bir istekte bulunduğu, Kamu Hastaneleri Birliği yönetiminin de bu isteği olumlu karşıladığı iddia ediliyor.

Ancak, Göğüs Hastalıkları Kliniğinin taşınmasının birçok olumsuzlukları beraberinde getireceğini söyleyen hasta ve yakınları ise bu karardan vazgeçilmesini istiyor. Hasta yakınları, “ Talas yolu üzerinde ferah bir ortamda olan merkezin Eğitim ve Araştırma Hastanesi içine taşınması son derece yanlış olur. Çünkü akciğer hastalıklarının tedavisinin yapıldığı bir kliniğin sanayi tesislerinin ortasında olan bir bölüme taşınması hiç mantıklı değil. Ayrıca, acil hastalar mevcut yerde çok rahat tedavi olabiliyordu. Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinin yoğunluğu herkes tarafından biliniyor. Sadece doktorlar istedi diye böyle bir karar verilmesi çok yanlış olur” diye tepkilerini dile getirdiler. Hasta yakınları, Göğüs Hastalıkları Kliniğinin 125 yataklı olduğunu, taşınması planlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisindeki Fizik ve Tedavi Bölümündeki ise bu sayının yarı yarıya düşeceğini de ifade ederek, “ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan bu konuya biraz daha hassas yaklaşmalı. Çünkü burada insan sağlığı söz konusu” diye konuştular.



