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Hasta Yakınlarına Moral Gecesi

Melikgazi Sağlık Vakfı Ahmet Karamancı Misafirhanesinde kalan hasta ve yakınlarına moral gecesi düzenlendi.

Hasta Yakınlarına Moral Gecesi
Düzenlenen moral gecesine, Melikgazi Sağlık Vakfı Başkanı Ahmet Hasyüncü, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Boydak Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru ve çok sayıda hasta ve yakını katıldı. Moral gecesinde konuşan Melikgazi Sağlık Vakfı Başkanı Ahmet Hasyüncü, “Vakfımız Kayseri’de ihtiyaç olan, yıllardır hasta ve yakınlarının barınağı olmayan, hastane koridorlarında, araç içlerinde ve ağaç altlarında kalma mecburiyetinde olan misafirleri ağırlamak için böyle bir misafirhane yaptırdık. Bu modelimiz Türkiye’de yaklaşık 10 şehre örnek oldu. Birçok şehirde de bu model uygulanmaya başladı. Böylesine bir modeli başlatmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Boydak Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ise, Bizler tabi bu sosyal sorumlulukları yapmak zorundayız. Bunlar bizim vazifemiz. Çünkü biz büyüklerimizden böyle gördük. Bunu inşallah devam ettireceğiz. Bizlerden sonra çocuklarımızda bu güzel gelenekleri devam ettireceklerdir. Buradaki hastalara ve yakınlarına acil şifalar diliyoruz. Cenabı Allah hepimizi ayrı ayrı vesilelerle imtihan ediyor. Kimini fakirlikle, kimini yoksullukla, kimini hastalıkla, kimini zenginlikle imtihan ediyor. Dolayısıyla hepimizin ayrı ayrı imtihanı var. Dolayısıyla Allah bizi bu imtihanlardan geçen nasip eylesin” şeklinde konuştu.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’da, “Bizler bu tür faaliyetler üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bizim medeniyetimizin temelinde yatan en önemli unsurlardan birisi hayırseverliktir. Hayırseverlik bu medeniyetin bütün dünyaya yaydığı, örnek olduğu bir faktördür ve Kayseri’de bu konuda önderlik yapmaktadır” dedi.
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