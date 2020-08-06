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“Hastaneleri dolu bir ilimiz yoktur”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından uyarılarına devam ediyor. Bakan Koca Covid-19’a karşı yaptığı uyarısının yanı sıra hastanelerin dolu olduğu iddialarına da cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Koca iddialar asılsızdır diyerek, “Hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur” ifadelerine yer verdi.

“Hastaneleri dolu bir ilimiz yoktur”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından salgına karşı uyarılara ve kamuoyunda tartışılan bazı iddialar hakkında paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bakan Koca, Covid-19’a karşı yaptığı uyarısında, “Sorumlu davranmaya davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, Covid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli” dedi.

Ayrıca Bakan Fahrettin Koca, Covid-19 nedeniyle artan vaka sayılarıyla birlikte kamuoyunda konuşulan hastanelerin dolu olduğuna yönelik iddialar hakkında da bir paylaşım yaptı. Bakan Koca iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur” ifadelerini kullandı.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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