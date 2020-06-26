Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hava ambulansı hızır gibi yetişti

Kayseri’de bulunan hava ambulansı Pınarbaşı ilçesinde hayati tehlikesi bulunan iki hastayı kısa sürede Kayseri Şehir Hastanesi’ne yetiştirerek hayat kurtardı.

Hava ambulansı hızır gibi yetişti

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 73 yaşındaki Avni Kaynar beyin kanaması geçirdi. Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne getirilen Kaynar, yapılan ilk tedavisinin ardından hava ambulansı talep edilerek Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi sağlandı. Kısa sürede Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kaynar tedavi altına alındı.



Hayatı kurtarılan ikinci hasta ise 39 yaşındaki diyabetik hastası Elif Gödekli oldu. Diyabet nedeniyle ciddi bir komplikasyon geçiren Elif Gödekli için de hava ambulansı talep edildi. Kayseri’den havalanan ambulans helikopter, Elif Gödekli’yi de kısa bir sürede Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirerek tedavi altına alınmasında önemli rol oynadı.
İki hastanın da Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSağlık HaberleriSAĞLIK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.