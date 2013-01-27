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Hava Ambulansıyla Kayseri'ye Gönderildi

Kırşehir'de kalp krizi geçiren bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri'ye sevk edildi.

Hava Ambulansıyla Kayseri'ye Gönderildi
Kalp krizi geçiren Ertuğrul Kılınç, ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kırşehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Sağlık Bakanlığı'nın Hava Ambulans Operasyon Merkezi ile irtibata geçerek, Kırşehir'e ambulans helikopter istedi. Kayseri'den Kırşehir'e gelerek Ahi Stadyumu'na inen ambulans helikopter, Ertuğrul Kılınç'ı alarak Kayseri'ye götürdü.
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osman 5 yıl önce

buyuk kolaylık oldu bu hava ambulansı emegı gecenlere tesekkurler.sayıları artar umarm

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