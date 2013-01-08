Havalar Soğudu Bitki Çayları Satışı Arttı

Kış mevsiminde havaların soğumasıyla birlikte, bitki çayları ve bitkisel ürünler satan aktarların satışları da artı. Hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar aktarlara giderek, özellikle ıhlamur, adaçayı, narçiçeği gibi bitkileri tercih ediyorlar.

Kayseri’de aktarlık yapan Mustafa Koçak, soğuk günlerde satışların arttığını ifade ederek, “Kış geldiği için havalar soğudu. Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı bitkiler var. Bu bitkiler karıştırılıp da içilebiliyor ve ayrı ayrı da içilebilir. Adaçayı, ıhlamur, narçiçeği, zencefil, tarçın gibi bitkilerden çay yapılıp içilebiliyor” diye konuştu.

Bitki çaylarının özelliklerini sıralayan aktar Koçak, “Adaçayı soğuk algınlığına iyi gelir, gribi önler. Antibiyotik özelliği olduğu için kış aylarında en çok tercih edilen çaylardan bir tanesidir. Narçiçeği de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kışın bu bitkiden de içilmelidir. Narçiçeği diğer bitkiler ile karıştırılıp içilebilir. Ihlamurun da sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği var” şeklinde konuştu.

Günde 2 bardak ıhlamur çayı içilerek kış mevsiminin hastalanmadan geçirilebileceğini söyleyen Koçak, “Ihlamur sindirim sistemini rahatlatır, ayrıca bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olur. Ihlamur soğuk algınlığına da iyi gelir. Günde 1 ya da 2 bardak içildiği zaman hastalanmadan bir kış geçirilebilir” ifadelerini kullandı.