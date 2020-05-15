Hayalet avcıları değil korona avcıları

Filyasyonun; saha incelemesi, etkenin belirlenmesi ve kaynağa yönelik çalışma yapılarak hastalığın durdurulması yolunda yapılan çalışma olduğunu açıklayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Bakanlığının belirlediği doğrultuda Kayseri’de 162 kişiden oluşan 81 ekip ve 30 kişilik ana filyasyon ekibi bulunduğunu söyledi.







İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, "Kayseri’de korona virüs pandemisinde bir süreci atlattık. İki ayı geçen bir süredir yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Filyasyon konusu Sağlık Bakanlığımızın sıkça bahsettiği bir konu. Filyasyon bulaşıcı hastalıklarda bulaş kaynağını bulma ve bulaşı sınırlama diye taraf edebiliriz. Filyasyon 162 kişilik 81 ekipten oluşan ekiplerimiz ilçe ve il merkezinde çalışmakta. 30 kişilik ana filyasyon ekibimiz de hem numune alıyor hem de anında müdahalede bulunuyorlar" ifadesini kullandı.







Doç Dr. Benli, "Kayseri’de 10 adet korona hattı belirledik. Filyasyonda bir çok bilgi edinebiliyoruz. Her bilgi değerlendiriliyor ve yerinde tespit yapılıyor. Yerinde tespit çok önemli gelen bilginin bazen doğru olup olmadığını yerinde tespit ediyoruz.



Gerek gördüğümüzde küçük bir tarama yapabiliyoruz. Taramalarla birlikte nasıl bir yol alacağımıza karar veriyoruz" diyerek şu bilgileri verdi:

"Pandemi sürecinde kişilerin ayağına giderek ve vakaları hızlı bir şekilde temaslı taraması yaparak bulmaya çalıştık. Bu da bulaşıcı hastalıklar pandemisinde başarılı bir yöntem. Biz her akşam pozitif çıkan vakaları tek tek ele alarak geçmişe dönük, kiminle oturmuş kalkmış, kiminle yemek yemiş hepsini önümüze koyuyoruz ve yol haritası çıkarıyoruz. İyileşen hastalarımızın sayısı yatan hastalarımızın sayısını geçmiş durumda. Özellikle hastaneden taburcu olan ve iyileşen hastalarımız çok fazla ama taburcu olduktan sonra evlerine gidip normal hayatlarına dönebildiklerini düşünüyorlar. Burada bulaşı bir müddet daha devam etmekte onun için evlerinde 14 gün daha izole olarak kalmalarını öneriyoruz. Hastalarımız evlerinde kaldıkları zaman 14 gün başka evlere gitmemeli, başkaları da hastaneden çıktı ziyarete gidelim diyerek ziyaret etmemeli. 14 gün izolasyon sonrasında normal hayatlarına dönebilirler.

Filyasyon oranı olarak Kayseri’de yüzde 99.6 olarak bir başarı göstermekteyiz tüm ekiplerimiz ve çalışanlarımızla sahada çalışmalarımız devam edecektir."

