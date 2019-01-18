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Hematolojiden tedavi gören çocukların karneleri hastanede verildi

Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Ünitesinde tedavi gören çocukların karneleri hastane odasında dağıtıldı.

Hematolojiden tedavi gören çocukların karneleri hastanede verildi

Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Ünitesinde tedavi gören 17 çocuktan 5’inin karnesi hastanede takdim edildi. Karne takdim törenine Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik’in yanı sıra, birim doktorları, hemşireleri ve sağlık personeli katıldı. Başhekim Çelik, çocukların odalarını tek tek ziyaret edip karne ve hediyelerini dağıttı.



Karne töreniyle ilgili açıklamada bulunan Başhekim Çelik, çocukların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çelik, “Bugün burada çocuklarımızın karnelerini vermek için bir araya geldik. Hakikaten onlarla iftihar ediyoruz. Geleceğimizi temsil edecek bu çocukların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını, evlerine, okullarına dönmeleri için gayret sarf ediyoruz. İleride bu öğrencilerimizin çok daha başarılı öğrenciler olacaklarını, bizlerden alacakları sevgiyle ve sağlık hizmetiyle daha iyi yerlere geleceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.
Başhekim Çelik, karneleri dağıttıktan sonra birim personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA

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