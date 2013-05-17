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Hepatit-C Hastası İlaç Bulamıyor

12 yıl önce Hepatit-C hastalığına yakalanan Türkan Ülger, tedavi olabilmek için yurt dışından ithal edilen ilacı alması gerektiğini ancak raporu onaylanmadığı için zor durumda kaldığını belirterek yardım istedi.

Hepatit-C Hastası İlaç Bulamıyor
Hepatit-C hastası Türkan Ülger, tedavisi için gerekli olan ilacı alabilmek için 3 aydır rapor beklediğini söyledi. Yurt dışından ithal edilen ilacı alabilmesi için raporun çıkması gerektiğini ifade eden Ülger, tedavi olamadığı için çok rahatsız olduğunu ve geceleri uyuyamadığını belirtti. Ülger, ilacını alabilmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.
Sağlık durumunun kötü olduğunu belirten Ülger, “İlacımı almak için bana yardımcı olun. İlacımı alabilmek için raporum onaylanmıyor. Sağlık Bakanlığı ilacı durdurmuş. Benim o ilacı alıp tedavimi olmam lazım. Sabahlara kadar yatamıyorum. Sanki ciğerlerimin içinde koca bir yara var. Durumum çok kötü, o ilacı almam gerekiyor. O ilaçlar da yurt dışından geliyor ve çok pahalı. Benim de maddi durumum kötü. Doktorlar da o ilacı kesinlikle almam gerektiğini söylüyor” diye konuştu. (iha)
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