"Herkesi Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız" Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, son 3 günde vaka sayısı artan iller arasında Kayseri'nin de bulunduğunu açıklamasının ardından, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de vatandaşları, "Karşılaştığımız herkes Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız" mesajı ile uyardı.

24 Temmuz 2020 Cuma 16:10