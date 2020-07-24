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"Herkesi Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, son 3 günde vaka sayısı artan iller arasında Kayseri'nin de bulunduğunu açıklamasının ardından, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de vatandaşları, "Karşılaştığımız herkes Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız" mesajı ile uyardı.

"Herkesi Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün koronavirüs tablosunu twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" açıklamasıyla Kayseri'ye de dikkat çekti. 

Sağlık Bakanı'nın açıklamasının ardından İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de twitter hesabından, "Kayserideki vaka artışı dün açıklandı. Karşılaştığımız herkesi Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız. Maske - Mesafe. Çay ikramlarını iptal edelim" uyarısında bulundu.


İHA

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