 “Hipertansiyon en ciddi ölüm sebeplerinden biridir” 

Kardiyoloji Uzmanı Ahmet Topbaş, hipertansiyon hakkında bilgiler vererek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Türkiye’de hipertansiyonun görülme sıklığının yüzde 35 olduğunu kaydeden Topbaş, “60 yaş üstü erkeklerde bu oran yüzde 60-80 arasındadır. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre hastaların ancak yarısı hastalığının farkındadır. Bu farkında olanlarında ancak yarısı bir hekime başvurmaktadır. Buna karşılık hipertansiyon en ciddi ölüm sebebi olan kalp damar hastalıkları ve beyin damar hastalıkları açısından en önemli risk faktörlerinin başında geliyor” ifadelerini kullandı. Hipertansiyon hastalarında kan basıncının gün içerisinde değişimler gösterdiğini kaydeden Topbaş, “Kan basıncı gün içerisinde değişimler gösterir. Tansiyon ölçülürken hasta en az 10 dakika dinlemiş olmalı, öncesinde çay, kahve ve sigara içmemiş olması istenir. Gün içerisinde en düşük sabah uyanmadan önceki saatlerde olur ve gün içerisinde akşama doğru bir yükselme gösterir. Uyku saatlerinde ise düşmeye başlar. Bu yüzden bir kısım hastada kan basıncının 24 saatlik değişimi holter dediğimiz cihazla izlenmesi yaralı görülmektedir. Hiper tansiyonu olan kişilerde kan basıncı yalnızca doktora gittiğinde yüksek olabilir. Buna ‘Beyaz gömlek hipertansiyonu’ diyoruz. Hipertansiyon yüzde 90-95 oranında bir sebebe bağlı değildir. Biz buna ‘Primer’ veya ‘Esansiyel’ hipertansiyon diyoruz. Bu hastalarda ailesel bir eğilim, obezite, diyabet, lipit yüksekliği ve sigara içimi gibi risk faktörleri dikkati çeker. Tüm hipertansif hastaların geri kalan yüzde 5-10’u ise bir nedene bağlı sekonder veya ikincil hipertansiyondur” şeklinde konuştu. Hipertansiyonun tedavisi hakkında konuşan Kardiyoloji Uzmanı Ahmet Topbaş, şunları söyledi.



“Hipertansiyon tedavisinde hedefimiz, kan basıncının hızlı ve etkili bir şekilde düşürmek, hedef organ hasarını engellemek ve bunları yaparken de hastanın yaşam kalitesini düşürmemektir. Kan basıncı değerleri büyük tansiyon 120 ile 139 mmHg arasında veya küçük tansiyon 80 ile 89 mmHg arasında olanlara ve evre 1 hastalara, hedef organ hasarı yoksa ilaç başlamadan önce hayat tarzı değişiklikleri ile bir müddet takip edilebilir. Bunlar egzersiz yapmak, şişmansa kilo vermek, tuzsuz diyet, sigarayı bırakmak, katı yağlar kullanmamak, stresten mümkün olduğu kadar uzak durmak, sebze ve meyve yeme alışkanlığını artırmak gibi tedbirlerdir.”

